«Живая вода» этно-музыки на фестивале «Березовый домик»

Фестиваль проходил на трех сценах — у Адмиралтейства, у Турецкой палатки и у Амфитеатра. Участие в нем приняло более тридцати музыкантов, среди которых - Сергей Старостин, Сергей Клевенский, Эвелина Петрова, Владимир Волков, Таисия Краснопевцева, Алла Туровская и Дмитрий Семенищев, группа Argemonia, дуэт Ксении и Антона Шевелевых, группа «Устье» и Георгий Нефедов. Естественными декорациями для артистов стали густая, укрывающая от зноя зелень парка, чистое голубое небо и зеркальная гладь озер, отражающая камерные звуки музыкальных инструментов.

Об особенностях и программе нынешнего этно-фестиваля «Березовый домик» и, в целом, о роли этно-музыки в нашей жизни, мы поговорили с его художественным руководителем Дмитрием Мильковым.

- Гатчина для меня — уже очень родное место, - признается он. - Когда-то я здесь начинал то, что называют стартап-менеджментом. Я ставил первые два фестиваля «Джазовые выходные», которые до сих пор продолжаются в Гатчине. Также в 2016 году мы провели здесь уникальный и очень яркий музыкальный фестиваль медных духовых инструментов «Гатчинский Александр брасс-парад», в котором объединились усилия города и ГМЗ «Гатчина». Мне очень нравится Гатчина, очень нравятся местные парки. Как правило, на больших мероприятиях здесь бывают гатчинцы и петербуржцы, но в этом городе нет какой-то излишней туристической суеты. В Гатчине не просто красиво — здесь очень теплая атмосфера, потому что люди приходят сюда как к себе домой. Это очень чувствуется.

Дмитрий Мильков по образованию - русский филолог. Одним из его учителей был академик Александр Панченко, один из крупнейших исследователей древнерусской истории и литературы.

- Александр Михайлович был одним из тех, кто привил мне любовь к прошлому, - говорит Дмитрий. - Для меня это очень дорого, потому что речь идет не только о личном прошлом. Прошлое со временем расширяется, становясь прошлым своего города, своего народа, страны и — шире — всего человечества. Без прошлого мы — ничто. Но здесь есть и опасность — остаться в прошлом и перестать видеть будущее, перестать радоваться настоящему и двигаться вперед. В этнической музыке, на мой взгляд, заключена очень важная философия. С одной стороны, в ней присутствует как любовь к прошлому, так и знание и изучение нашего наследия. С другой стороны, эта любовь - очень свободная, потому что этническая музыка строится на смешении фольклорной основы с другими жанрами, стилями и музыкальными направлениями, с другими культурами — современными и несовременными. Русский фольклор может свободно смешиваться с европейской музыкой барокко, академической музыкальной традицией — и это тоже будет этномузыка.

Как считает Дмитрий Мильков, этно – это не только про вчера, но и про сегодня. А мы добавим, что этно — это еще и про завтра. Фестиваль уже во второй раз продемонстрировал этническую и фольклорную музыку в актуальном звучании: от аутентичного исполнения до фьюжена с барочной, джазовой, электронной и академической музыкальной традицией. Его программа построена как мост между поколениями, диалог культур и живая лаборатория традиции.

Фестиваль открыл проект с участием петербуржцев Максима Анухина (гусли, электронные гусли) и Владимира Шуляковского (скрипка, барочная скрипка, гудок), а также музыканта из Владимира Ирины Пыжьяновой (голос, арфа). Артисты представили неожиданное сочетание русской фольклорной традиции с русской и европейской музыкой эпохи барокко и раннего классицизма.

На каждом настоящем фестивале должны быть премьеры. Радость узнавания и радость открытия не исключают друг друга. Таким узнаванием и, одновременно, открытием фестиваля стал великолепный дуэт из Санкт-Петербурга — Алла Туровская (вокал) и Дмитрий Семенищев (контрабас), выступившие на сцене у Адмиралтейства.

- Алла и Дмитрий — джазовые музыканты, но специально для фестиваля в Гатчине они подготовили этническую программу, - говорит Дмитрий Мильков. - Сочетание вокала и контрабаса в дуэте — одно из самых изысканных, к тому же это большая редкость в мире музыки. Но Алла и Дмитрий на этом не остановились, добавив в свою музыку третью составляющую - так называемую «боди-перкуссию», когда музыкант извлекает звуки путем легких хлопков, ударов и шуршащих прикосновений к собственному телу. То есть, тело само по себе становится музыкальным инструментом.

Кстати, на фестивале этномузыки прозвучал еще один подобный дуэт абсолютно гениальных музыкантов — культового фри-джазового контрабасиста Владимира Волкова (Санкт-Петербург) и вокалистки Эвелины Петровой (Норвегия).

- Владимир Волков — настоящий, изысканный, городской музыкант со своим изысканным городским контрабасом, - говорит Дмитрий Мильков. - Многие его знают по группе «Аукцыон», проекту «Волков-трио» и по работе с такими известными джазовыми музыкантами, как Андрей Кондаков и Вячеслав Гайворонский. Эвелина Петрова — обладательница необычного, очень глубокого фольклорного голоса. Также она играет на аккордеоне. Уже много лет Эвелина живет в Осло, но при этом, как она сама говорит, она представляет собой стихию родной русской деревни. Сочетание городской музыки и деревни в этом необычном дуэте рождает настоящее чудо.

Дважды выступил на фестивале в Гатчине Сергей Старостин, которого называют главным этно-гуру России. Его выступление в дуэте с не менее легендарным Сергеем Клевенским можно было послушать на сцене у Турецкой палатки и на вечернем гала-концерте. Сергей Старостин действительно считается одним из главных авторитетов для музыкантов и любителей фольклора и этнической музыки в нашей стране. В нем сочетаются глубочайшее знание фольклора, абсолютное уважение к традиции и полнейшая творческая свобода по отношению к этому наследию. Он делает с этим наследием то, что считает интересным, талантливым и неожиданным как для себя, так и для публики.

Завершил фестиваль петербургский коллектив, состоящий из поистине виртуозных артистов – «Квинтет Четырех». «Квинтет Четырех» исполняет актуальную музыку разных жанров на русских народных инструментах. Классика, джаз, мировые хиты рок- и поп-музыки, оригинальные обработки народных песен, авторские произведения… Давно и хорошо известные мелодии предстали перед слушателями в совершенно неожиданных переплетениях.

Финальным событием праздника стал вечерний этно-джем у Амфитеатра. На сцене царила атмосфера импровизации, музыкального взаимодействия и творческой свободы. К «Квинтету Четырех» присоединились Сергей Старостин, Владимир Волков, Сергей Клевенский, Юлия Усова и Тим Дорофеев.

- Для меня этно-музыка — это любовь к своему прошлому, но свободная и представляющая это наследие как «воду живую», - говорит Дмитрий Мильков. - И очень важно, чтобы эта традиция продолжала жить. Думаю, гостей нашего фестиваля ждало двойное удивление. С одной стороны, мы показали им, какой разнообразной, современной и интересной может быть этническая музыка. С другой стороны, придя за чем-то душеполезным (а этно-музыка действительно душеполезна!), наши гости наверняка получили большое удовольствие и настоящую радость.

- «Вода живая» - хорошее определение для нашего этнического наследия, - считает Сергей Старостин. - Главное, чтобы это поняли люди, живущие на своей родной земле. Предки нам не оставили другого знания, кроме своей культуры. И это знание, эта мудрость всегда были связаны с пространством, землей, историей. Грех не воспользоваться настолько драгоценными вещами...

Юлия Лысанюк