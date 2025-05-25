Где отключат воду в Гатчине 26 мая?
ООО «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением работ на сетях водопровода 26.05.25г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина,
ул. Заводская, д. 3+ весь частный сектор;
ул. Беляева, д. 7, 9, 11Б, 28, 32+ весь частный сектор;
Ул. Литейная;
ул. Рошаля (частный сектор),
ул. Пушкинская,
ул. Куприна (частный сектор),
Корпиковское ш.,
ул. Гречишкина (частный сектор),
Ангарский переулок,
ул. Подольская,
Охотничий пер.,
ул. Бородина,
ул. Островского,
Хабаровский пер.,
Зелёный пер.,
ул. Загородная,
Литейный тупик,
ул. Огородная,
Краснофлотский пер.,
Дачный пер.,
Тупой пер.,
ул. Офицерская.
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