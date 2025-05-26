Компенсация медикам на жилье увеличена в Ленобласти
Компенсации найма жилья медработникам Ленобласти вырастут в ряде районов. Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко. Это связано с тем, что стоимость аренды одного квадратного метра от района к району отличается.
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Если раньше максимальная компенсируемая сумма не превышала 15 тысяч рублей, то теперь для районов с наиболее дорогой арендой она вырастет до 20 тысяч рублей. Для некоторых районов предусмотрена сумма в 17 тысяч рублей.
Постановление уже вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2025 года.
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