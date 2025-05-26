Компенсация медикам на жилье увеличена в Ленобласти

Если раньше максимальная компенсируемая сумма не превышала 15 тысяч рублей, то теперь для районов с наиболее дорогой арендой она вырастет до 20 тысяч рублей. Для некоторых районов предусмотрена сумма в 17 тысяч рублей.

Постановление уже вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2025 года.