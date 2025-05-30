29 мая девятиклассники сдали ОГЭ по физике, химии, истории и географии

Экзаменационная работа по географии состояла из 30 заданий. Экзамен продолжался 2 часа 30 минут. Участники могли пользоваться линейкой, непрограммируемым калькулятором и географическими атласами для 7-9 классов.

Каждый вариант экзаменационной работы по физике включал в себя 22 задания, различающихся уровнем сложности. Задание 17 было экспериментальным, для его выполнения требовалось лабораторное оборудование. Экзамен продолжался 180 минут. Девятиклассники пользовались непрограммируемым калькулятором и линейкой.

Работа по химии состояла из двух частей. Кроме решения задач участники проводили реальный эксперимент с использованием реактивов. На выполнение работы отводилось 3 часа.

Каждый вариант КИМ по истории состоял из двух частей и включал 24 задания. Экзамен продолжался 3 часа.

Результаты экзаменов станут известны девятиклассникам не позднее 11 июня.

Своими впечатлениями после экзамена поделился Александр: «Сегодня я сдавал ОГЭ по физике. Позади волнения, бессонные ночи и горы решенных задач. В день экзамена я старался сохранять спокойствие и уверенность в себе. Важно было хорошо выспаться и позавтракать. На экзамене я внимательно читал условия задач, не торопился и старался не допускать глупых ошибок. Время на экзамене пролетело очень быстро. Я успел решить все задания, и даже немного времени осталось на проверку. Спасибо работникам пункта проведения экзамена за четкую организацию и доброжелательность!»

Впереди девятиклассников ждет экзамен по математике, который состоится 3 июня. Основной период ОГЭ продлится до 2 июля.