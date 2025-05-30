А в Новом Свете всё по-старому…

29 мая Людмила Нещадим вместе с руководителями ЖКХ и представителями Новосветского территориального управления провела осмотр проблемных канализационно-насосных станций (КНС) и подвалов, регулярно страдающих от подтопления. В начале года канализация в очередной раз вышла из берегов, было много обращений от жителей по поводу затопления подвалов нечистотами. Все это заставило снова тратить дополнительные средства на откачку жижи и обработку подвалов после затопления. В феврале администрация провела комиссионное обследование, показавшее необходимость полной замены оборудования КНС и проведения капитальных ремонтных работ.

Что изменилось к концу мая?

Комиссия посетила территорию канализационной насосной станции в Новом Свете, за культурно-досуговым центром «Лидер», и КНС в Торфяном. Станции работают, но почивать на лаврах рано.

- Мы убедились, что «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнили свои обязательства с точки зрения модернизации, – прокомментировала Людмила Нещадим. – Сейчас система функционирует, но требует постоянного внимания к себе, и это уже задача первичного звена в структуре управления коммунальных систем. Есть операторы, есть управляющая компания, начальники ЖЭУ, которые должны следить за функционированием и внутренних, и наружных систем водоснабжения, водоотведения и отопления. И, к великому сожалению, вынуждена констатировать, что был сбой: никто своевременно не обращал внимания на происходящее. Конечно, можно было гораздо раньше заменить оборудование на насосных станциях и не допускать таких критичных ситуаций. Сегодняшнее положение дел нас не успокаивает, поскольку действительно есть необходимость дальнейшей настройки взаимодействия предприятий жилищно-коммунального комплекса – как ресурсоснабжающих, так и обслуживающих организаций, управляющих компаний. Это упущение руководства ЖКХ, и сегодня вопрос находится под контролем гатчинской и областной прокуратуры.

Участники осмотра спустились в подвалы домов № 1, № 2, № 41, заглянули в канализационные люки, зашли в подъезды. Колодцы в порядке, состояние подвальных помещений и лестничных клеток, мягко говоря, оставляет желать лучшего. На старой «панельке» № 2 вообще есть трещины, через которые заливает квартиры, как жалуются жильцы.

Визит первого лица округа не остался незамеченным. Жители воспользовались моментом, чтобы напрямую довести до сведения Людмилы Николаевны свои коммунальные проблемы и категорическое недовольство

состоянием дел в поселке.

Глава администрации согласилась: «Поселок требует внимания. Мне как местному жителю очень хочется, чтобы на каждой территории Гатчинского округа был порядок. Это наша зона ответственности – содержать в порядке свой дом. Здесь есть над чем работать, это наша миссия, и я очень рассчитываю на понимание со стороны всех ответственных лиц. Люди заслуживают достойного качества жизни».

Екатерина Дзюба