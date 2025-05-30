Педагоги - герои СВО помогают Ленобласти создать новую модель патриотического воспитания

Губернатор Александр Дрозденко сообщил о планах создания 250 кадетских классов при строгом соблюдении лимитов: «Нужно установить отбор и лимит: сколько классов в одной школе могут быть кадетскими. Это позволит сохранить образовательный баланс». При этом он подчеркнул важность развития других направлений: инженерных, медицинских, аграрных и специализированных образовательных классов.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин обратил внимание на важный аспект доступности профильного образования:

– Что делать с теми ребятами, кто не попадёт в эти классы? По статистике таких будет большинство. Эти дети могут спрашивать, почему они не прошли: не потому что хуже, а из-за ограниченного количества мест. Поэтому нужно создавать больше возможностей для выбора: не только кадетские, но и технические, специализированные классы с военно-инженерной или военно-технической направленностью.

Председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва рассказала о достигнутых результатах:

– В патриотических мероприятиях приняли участие более 40 тысяч школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Пять тысяч из них вышли на муниципальный этап, а 680 – на региональный. Это большая цифра и серьёзный результат.

Она особо отметила вклад педагогов-участников СВО и подчеркнула, что их уникальный опыт – и педагогический, и боевой – бесценен для воспитания патриотов: «Сегодня здесь собрались именно педагогические работники – учителя и преподаватели, которые отдали свой долг на СВО и вернулись к работе в сфере образования. Мы ими очень гордимся».

По итогам встречи губернатор поручил комитету общего и профессионального образования подготовить проект увеличения числа кадетских классов в Ленобласти со 116 до 200 и продлить возможность обучаться в них до 11 класса. Ввести доплаты педагогам за руководство военно-патриотическими клубами. Выделить финансирование на создание новых кружков по управлению БПЛА при школах и обеспечить их взаимодействие с конструкторскими бюро. Обеспечить ветеранам, желающим работать в системе образования, прохождение соответствующей профессиональной переподготовки. Организовать сопровождение всех работников образовательных учреждений, прошедших СВО, в социальный вопросах, и способствовать их продвижению на посты заместителей директоров по воспитательной работе.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фотографии пресс-службы Правительства Ленинградской области