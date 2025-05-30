С 1 июня жителям Ленинградской области вернется кешбэк 25% за проезд в наземном общественном транспорте

Для получения возврата части денежных средств необходимо проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, а затем оплачивать проезд по ЕКП «Ленинградская».

Воспользоваться предложением можно в автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. На сегодняшний день в регионе курсирует около 1500 таких транспортных средств.

«Мы рады поддержать проект ЕКП «Ленинградская» на его старте. Чтобы привлечь внимание местных жителей к такому социально значимому проекту и помочь им быстрее освоить новый способ оплаты, мы решили предложить держателям карт кешбэк за проезд в общественном транспорте. Сэкономить на поездках в области можно будет до конца этого года. Уверена, что подобная инициатива станет приятным стимулом для регулярного использования карты», – сказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Важно, при оплате проезда с помощью ЕКП «Ленинградская» в общественном транспорте Санкт-Петербурга кешбэк не начисляется. Акция действует только на маршрутах Ленинградской области.

Кешбэк в рублях будет начислен на Единую карту петербуржца «Ленинградская» в течение нескольких дней после оплаты. Каждый участник акции сможет вернуть до 1 000 рублей в месяц в виде кешбэка.

«Этот проект еще раз доказывает, что Санкт-Петербург и Ленинградская область – одна большая семья. ЕКП «Ленинградская» – очередной шаг к доступным и комфортным поездкам для всех жителей 47-го региона. Теперь каждая поездка на транспорте будет выгодной!», — добавил председатель Комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Карта ЕКП «Ленинградская» может быть оформлена только жителям Ленинградской области, имеющим регистрацию (прописку) на территории области. При этом на сегодняшний день 98 тысяч жителей Ленинградской области являются держателями Единой карты петербуржца (ЕКП). Для них будет предоставлена возможность присоединиться к акции как через Личный кабинет держателя карты на портале Единой карты петербуржца — https://ekp.spb.ru/cabinet/login/form, так и при обращении в подразделения социальной защиты населения Ленинградской области.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

«На базе Единой карты петербуржца появится первая в стране агломерационная карта – ЕКП «Ленинградская». Для областных держателей будут доступны скидки и бонусы от партнеров проекта ЕКП. Совместный проект уделяет внимание и жителям агломерации серебряного возраста. Они с 1 июня смогут бесплатно посещать известные музейные комплексы на территории Ленинградской области, например, музей-заповедник «Парк Монрепо», литературно-художественный музей-усадьбу «Приютино» и другие», — отметил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

Помимо кешбэка на проезд, карту можно будет использовать в качестве льготного проездного в общественном транспорте, для получения различных мер государственной поддержки, а также скидок и кешбэка от региональных и федеральных партнеров программы лояльности платежной системы «Мир» и партнеров Единой карты петербуржца.

Подробная информация о преимуществах и возможностях ЕКП «Ленинградская» размещена на портале https://ekp.spb.ru/ekpleningradskaya.