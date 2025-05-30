В Гатчине подвели итоги 12-го сезона региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области

В сезоне 2024/2025 на региональном уровне прошло 13 мероприятий, в которых приняли участие 108 школьных клубов. Более 15 тысяч юных спортсменов смогли продемонстрировать свои навыки в различных видах спорта.

Представителей школьных команд приветствовали первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Денис Шестаков, заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы Павел Иванов, председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова, председатель совета Ленинградского областного отделения «Всероссийской федерации школьного спорта» Сергей Помулев.

«Детский спорт давно и уверенно развивается на территории Ленинградской области, ведется работа по популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения и привлечению молодежи к регулярным занятиям спортом! Здоровое будущее - нашим детям!», — прокомментировал координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Партия «Единая Россия» активно поддерживает спортивные инициативы и проекты, стремясь сделать спорт доступным для всех, это одни из ключевых компонентов Народной программы Партии.

По итогам 12-го сезона региональной школьной спортивной лиги Гатчинский округ занял 2 место в номинации «Лучший муниципальный район XII сезона Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области». В номинации «Лучший школьный спортивный клуб XII сезона Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области» победу праздновал клуб «Оплот» Кировской школы №2. Ему вручен переходящий кубок Школьной спортивной лиги Ленинградской области.

Для участников «Бала школьного спорта» был организован показ художественного фильма «Блокадный футбол» (режиссер Вагенак Балаян, 2022 год) в рамках кинопроекта «Герои войны - Герои спорта», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С творческим подарком выступила хореографическая студия «Солнышко» Гатчинской школы № 8 «Центр образования» (руководитель Ирена Бобкова).

Победителям и призёрам были вручены дипломы и переходной кубок. Представители спортивного сообщества региона поздравили участников и выразили уверенность в том, что школьная спортивная лига продолжит развиваться, а число клубов, входящих в Федерацию, будет расти.