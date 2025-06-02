Гатчинская школьница – победительница проекта «Курчатовские классы»

Конференция включает три этапа: школьный, региональный и заключительный. В 2025 году в школьном этапе приняло участие около 4 тысяч школьников из 24 субъектов Российской Федерации. Участниками заключительного этапа стали 75 школьников из 19 регионов, абсолютные победители регионального этапа конференции.

Ленинградскую область представляли Серафима Есечкина, Максим Заболотский (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского) и Дарья Катаева (Гатчинская школа №2), которые представили проекты по направлениям: «Робототехника», «Экология и природопользование», «Микроскопия и биотехнологии».

Это были незабываемые для ребят дни, наполненные интересными мероприятиями, увлекательными активностями, яркими встречами. Программа конференции включала, помимо защиты проектных работ, консультации наставников, лекции и мастер-классы ученых НИЦ «Курчатовский институт» и ведущих научных организаций нашей страны, увлекательную культурную программу с мюзиклом «Последняя сказка» в Московском Дворце Молодежи, экскурсию на Поклонную Гору с посещением экспозиции в Музее Победы, приуроченной к 80-летию Великой Победы.

Победителем Межрегиональной научно-практической конференции в секции «Экология и природопользование» стала ученица Гатчинской школы №2 Даша Катаева, которая представила проект «Определение качества атмосферного воздуха методом биоиндикации и рентгенофлуорисцентного анализа в условиях антропогенной среды г. Гатчины» (руководитель проекта – учитель биологии Зубова А.Л.). От души поздравляем Дашу и ее руководителя с победой! Желаем успехов и новых достижений!

Е.В. Каймакова, старший методист ГРМЦ