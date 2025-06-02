Где в Гатчине отключат воду 3 июня?
ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами 03.06.2025г. с 09.00 до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина,
ул. Академика Константинова, д.3,5
ул. Крупской, д.4А, Хохлова, д.2,8,16
ул. К. Подрядчикова, д.2, д/с-№1, №10
В связи с проведением работ по замене задвижек по ул. Новоселов д.7,11 03.06.2025г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
ул. Кныша д.1а ( автомойка), д.2а (ТРК Пилот), Пожарная часть №43, Новоселов д.8а ( Пятерочка), д.8б ( Химчистка).
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