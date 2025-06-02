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Где в Гатчине отключат воду 3 июня?

ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами 03.06.2025г. с 09.00 до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, 

ул. Академика Константинова, д.3,5

ул. Крупской, д.4А, Хохлова, д.2,8,16

ул. К. Подрядчикова, д.2, д/с-№1, №10

 

В  связи  с проведением   работ  по замене  задвижек  по  ул. Новоселов  д.7,11  03.06.2025г.  с 9:00  до  окончания  работ   будет  отключено  холодное  водоснабжение  по адресам: 

ул. Кныша д.1а ( автомойка), д.2а (ТРК Пилот), Пожарная часть №43, Новоселов д.8а ( Пятерочка), д.8б ( Химчистка).  