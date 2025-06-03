«Навсегда – ВАШ!»

«ВАШ – навсегда наш!» – так говорят друзья о Викторе Алексеевиче Шутилове. Так назвали и концерт, посвященный дню рождения барда. 22 мая Виктору Шутилову исполнилось бы 78 лет. Он ушел из жизни 7 июля 2017 года, оставив о себе большую, добрую и долгую память – более семисот песен и стихов, многие из которых так или иначе связаны с любимой им Гатчиной.

Виктор Шутилов родился и провел свое детство в небольшом приволжском городе Камышине, в музыкальной, творческой семье, где часто звучала гитара и всегда любили петь. Гитара сопровождала Виктора Алексеевича еще со школьной юности, когда на свет появились его первые стихи и песни. В Гатчину будущий бард переехал в 1965 году, когда ему было всего 18 лет. И она стала его «маленькой родиной», городом, который Виктор Шутилов любил самозабвенно.

Жизненный путь Виктора Шутилова складывался, на первый взгляд, обычно: учеба в Ленинградском политехе, работа на гатчинских предприятиях, среди которых – завод «Кризо», ЛИЯФ, «Электроприбор». Но главным для него оставалась песня.

На 1960-е года пришелся расцвет туристического движения со всеми его романтическими атрибутами, включая авторскую песню. Виктор Шутилов легко включился в него, быстро завоевав признание своим творчеством. Начиная с 19-ти лет, он неоднократно становился лауреатом конкурсов и туристических слетов районного, республиканского и союзного уровня. Осенью 1968 года Шутилов вошел в двадцатку лучших бардов Советского Союза, которые приняли участие в большом турне по стране с программой «Возьмемся за руки, друзья!» Творческую эстафету авторов-исполнителей возглавил сам Булат Шалвович Окуджава, а концерты вел известный актер и бард Александр Хочинский. Будучи совсем еще молодым, Виктор Шутилов встал тогда в один ряд с такими знаменитыми музыкантами, как Александр Городницкий, Александр Дольский, Юлий Ким, Вероника Долина, Александр Митяев...

Своей «удивительной Гатчине» Виктор Шутилов посвятил множество песен и стихов. Здесь у него появилась семья, выросли замечательные сыновья Алексей и Сергей, которые продолжили главное дело жизни отца, став авторами-исполнителями песен.

В 1982 году на базе клуба гатчинского завода «Буревестник» Виктор Шутилов организовал клуб авторской песни «Шхуна». Этот клуб существует и поныне при Центре творчества юных в Гатчине.

На этот раз памятная встреча прошла в небольшом уютном зале музея города Гатчины. В этот день здесь цвела сирень, так любимая Виктором Шутиловым. Его день рождения обычно приходился как раз на пик ее расцвета в Гатчине. В этом году так не вышло, но традиционное «сиреневое великолепие» достойно заменили работы Гатчинского товарищества художников.

Организаторы и ведущие концерта, журналисты Алена Рыбакова и Сергей Ковачев в этом году решили добавить новизны в привычный формат концерта, который на этот раз состоял из двух отделений. В первое отделение концерта вошли премьеры песен, которые могли звучать и прежде, но на этот раз были представлены иначе.

- Главное – новизна. Наша основная задача – привлечь тех, кто вообще никогда на стихи Шутилова не пел и не писал, – объяснила Алена Рыбакова.

Поэты Юрий Давыдкин и Юлия Андрианова, чтец Лидия Гончарова исполнили стихи Виктора Шутилова, которые раньше не звучали со сцены. Музыканты презентовали четыре новые песни, написанные специально к этому дню. Ирина Кузьменко исполнила под гитару «Осенний вальс» на стихотворение «Осень». Иван Радюкевич написал музыку к двум стихотворениям «У меня нет сегодня…» и «Серебряное», аккомпанируя на рояле исполнившему новые песни Сергею Ковачеву. Самый молодой участник концерта Игорь Рыбаков представил песню, вдохновленную стихами «Последняя песнь поэта».

На концерте выступили также известные гатчинские исполнители авторской песни Андрей Потоцкий, Павел Мыльников, Юрий Щукин, Лариса Алексеева, Владимир Кошелев, Алексей Андрианов. Композитор Оксана Бражникова представила песню «В сером бархате зим», созданную на стихи Виктора Шутилова.

Второе отделение было посвящено шутиловской классике. Хорошо известные и любимые зрителями песни барда исполнили Татьяна Егорова, Владимир Кошелев, Алексей Андрианов, Павел и Эльвира Мыльниковы, Андрей Потоцкий.

Концерт в музее города Гатчины завершился церемонией вручения премии имени Виктора Шутилова за популяризацию авторской песни. Премия учреждена советом клуба авторской песни «Шхуна» и информационной группой «АС-Медиа». Поддержку премии традиционно оказывает Валерий Георгиевич Коваленко, сын уроженца поселка Вырица Героя Советского Союза Георгия Петровича Коваленко. На этот раз премию «Хранитель традиции» получили исполнитель Геннадий Дёмин и архивариус и видеооператор клуба «Шхуна» Раиса Королёва.

В этот день были также вручены призы зрительских симпатий. Один из них получила «сиреневая» картина художника Ивана Радюкевича. Эта работа была торжественно вручена исполнителю Игорю Рыбакову, также завоевавшему внимание зрителей.

Юлия Лысанюк