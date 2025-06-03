О безопасности на каникулах

1. Научите детей правилам поведения на воде: объясните, что нельзя купаться в необорудованных местах, заплывать за буйки, прыгать в воду с неподходящих для этого мест.

2. Используйте спасательные средства: надевайте на детей спасательные жилеты и круги, особенно если они ещё не умеют хорошо плавать.

3. Контролируйте время пребывания в воде: ограничьте время купания, чтобы избежать переохлаждения и переутомления.

4. Не разрешайте детям играть в воде вблизи лодок и других плавательных средств: это может быть опасно для жизни.

5. Объясните детям, что нельзя баловаться и пугать других во время купания: это может привести к несчастным случаям.

6. Выбирайте для купания только проверенные и оборудованные пляжи: там есть спасатели, которые могут прийти на помощь в случае необходимости.

7. Следите за детьми во время купания: не отвлекайтесь, даже если вам кажется, что ребёнок хорошо плавает.

8. Научите детей правилам оказания первой помощи при несчастных случаях на воде: это может пригодиться в экстренной ситуации.

9. Расскажите о симптомах переохлаждения и солнечного удара: научите распознавать эти признаки и принимать меры.

10. Обсудите с детьми план действий в случае непредвиденных ситуаций: например, что делать, если ребёнок почувствовал недомогание или потерял из виду взрослых.

Помните, что безопасность детей на воде — это ответственность взрослых. Соблюдайте эти правила, чтобы отдых у воды был приятным и безопасным.

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