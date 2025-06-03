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В Гатчинском доме культуры — бережливые технологии

Гатчинский и Тосненский дома культуры внедряют инструменты бережливого производства, чтобы увеличить востребованность проводимых мероприятий и улучшить качество услуг при проведении массовых мероприятий, в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Рубрики:  Общество

«С 2019 года мы активно работали над повышением эффективности на промышленных предприятиях, а теперь переносим этот опыт в социальную сферу, включая учреждения культуры. Внедрение бережливых технологий позволит не только повысить качество услуг, но и создать универсальные, "коробочные" решения для тиражирования в других регионах», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий рабочую группу «Производительность труда» в Госсовете РФ.

Гатчинский ДК стал пилотной площадкой, где эксперты Федерального центра компетенций начали работу по повышению эффективности ключевых процессов. Основные направления оптимизации:  повышение эффективности процесса продвижения концертных мероприятий - обеспечение полной наполняемости залов; планирование использования помещений – чтобы максимально рационально заполнять залы; продвижение мероприятий – для привлечения большего числа зрителей;  логистика внутри учреждения – упрощение навигации и перемещения посетителей. 

Проект уже совместно с Региональным центром компетенций планируется завершить к сентябрю 2025 года, после чего успешные практики смогут использовать другие учреждения культуры. 

В конце мая к программе подключился Тосненский дом культуры. Здесь сформируют рабочую группу из сотрудников, которые пройдут обучение бережливым технологиям и выберут процессы для оптимизации.

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, с 2025 года все организации социальной сферы, включая культуру, должны внедрять инструменты бережливого производства.