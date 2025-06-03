В Гатчинском доме культуры — бережливые технологии

«С 2019 года мы активно работали над повышением эффективности на промышленных предприятиях, а теперь переносим этот опыт в социальную сферу, включая учреждения культуры. Внедрение бережливых технологий позволит не только повысить качество услуг, но и создать универсальные, "коробочные" решения для тиражирования в других регионах», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий рабочую группу «Производительность труда» в Госсовете РФ.

Гатчинский ДК стал пилотной площадкой, где эксперты Федерального центра компетенций начали работу по повышению эффективности ключевых процессов. Основные направления оптимизации: повышение эффективности процесса продвижения концертных мероприятий - обеспечение полной наполняемости залов; планирование использования помещений – чтобы максимально рационально заполнять залы; продвижение мероприятий – для привлечения большего числа зрителей; логистика внутри учреждения – упрощение навигации и перемещения посетителей.

Проект уже совместно с Региональным центром компетенций планируется завершить к сентябрю 2025 года, после чего успешные практики смогут использовать другие учреждения культуры.

В конце мая к программе подключился Тосненский дом культуры. Здесь сформируют рабочую группу из сотрудников, которые пройдут обучение бережливым технологиям и выберут процессы для оптимизации.

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, с 2025 года все организации социальной сферы, включая культуру, должны внедрять инструменты бережливого производства.