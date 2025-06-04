Что посеешь, то и пожнёшь

О проведении весенних полевых работ на аппаратном совещании в администрации Гатчинского округа рассказала начальник отдела по агропромышленному комплексу комитета экономического развития Елена Ильясова.

В этом году в Гатчинском округе в структуре посевных площадей 64,4% занимают кормовые культуры (19,33 тыс. га), 31% – зерновые (9,3 тыс. га), 2,7% отводится под рапс, 1,2% – под овощи и 0,7% – под картофель.

Озимые зерновые посеяны на площади около 3,7 тысяч гектаров. Среди посадок зерновых больше половины занимает ячмень, 37% – пшеница. Также гатчинские сельхозпроизводители сеют овес и тритикале.

- Наши сельхозтоваропроизводители отдают приоритет зерновым культурам, это хорошая кормовая база, – пояснила Елена Ильясова. - Большое внимание аграрии уделяют озимой пшенице. Площади сева с каждым годом увеличиваются. И это дает неплохие результаты. Продолжает набирать обороты рапс.

А вот площади под посадку картофеля, к сожалению, с каждым годом уменьшаются. Сейчас основными производителями картофеля и овощных культур в Гатчинском округе являются крестьянские-фермерские хозяйства. Среди них – КФХ Иманов, Безденежных, Садов и другие. Под овощи запланировано 350 гектаров.

Органические удобрения фактически уже вывезены на поля под урожай 2025 года с превышением плана – 104%. Кроме того, для восстановления минерального баланса хозяйства закупили в необходимом количестве минеральные удобрения.

- Наши аграрии были хорошо подготовлены к весенне-полевым работам, – подчеркнула Елена Ильясова. - Сельскохозяйственная техника имеется в достаточном количестве. Уже за первый квартал 2025 года наши сельхозтоваропроизводители сумели дополнительно обновить свой парк.

По состоянию на 2 июня сев проведен на площади 9185 га, что составляет 91% от плана. В том числе зерновые культуры посеяны на 96% от плана, рапс – на 100%, овощи – на 49%.

Отдельно Елена Ильясова сообщила о формах поддержки аграриев. Так, по муниципальной программе финансируются мероприятия по созданию условий для увеличения площадей посадки картофеля, компенсируются затраты на горюче-смазочные материалы и борьбу с борщевиком. Также сельхозтоваропроизводители получают поддержку на приобретение техники.

В настоящее время самая острая проблема сельского хозяйства – кадры. Участники совещания отметили, что гатчинским предприятиям нужны зоотехники, ветеринары и другие специалисты и рабочие. Уже сейчас не хватает 44 трактористов.

Чтобы заинтересовать и обучить молодежь, в Большеколпанской школе открыт агрокласс, который курирует предприятие «Гатчинское». В планах на новый учебный год открыть еще два агрокласса – в Войсковицкой школе №1 при участии птицефабрики и в Гатчинской школе №12 во взаимодействии с Аграрным университетом.

- Агроклассы нужно открывать с пониманием потребностей села в конкретных специалистах и планировать эту работу на пятилетку вперед. Без комплексного подхода село развиваться не будет. Нужно создавать рабочие места, и вместе с сельхозтоваропроизводителями мы должны составить план развития инфраструктуры, чтобы территории стали привлекательными и молодежь хотела оставаться в родном селе, – сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева