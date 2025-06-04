Продал машину и 1 миллион отдал мошенникам

Возраст потерпевших роли не играет: на уловки мошенников одинаково ведутся и пожилые люди, и молодежь.

30 мая в УМВД России обратился 17-летний житель Больших Колпан – студент, которому позвонил злоумышленник, представился деканом и под предлогом повышения безопасности учетной записи университета уговорил продиктовать 4-значный код из смс. После этого позвонил «специалист "Госуслуг"», сообщил, что аккаунт студента взломали, и переключил его на «сотрудника Росфинмониторинга», который под предлогом пресечения мошеннических действий убедил молодого человека снять деньги с кредитки – 110 тысяч рублей – и отправить их на чужой счет через банкомат на Комендантском проспекте в Петербурге. Студент не поленился, смотался на Комендантский и выполнил указания преступников.

31 мая в полицию поступило заявление от 25-летней жительницы Гатчины, которой сообщили, будто бы на ее имя пришло заказное письмо и для его получения требуется авторизироваться в чате в мессенджере «Телеграм». Следуя инструкции злоумышленника, девушка предоставила доступ третьим лицам к своему личному кабинету на сайте «Госуслуги», а потом ее убедили снять все денежные средства и перевести их на «безопасный счет». Потерпевшая совершила несколько переводов на общую сумму 176 тысяч рублей, и денег след простыл.

68-летний житель Тайцев получил звонок от «сотрудника ФСБ», который напугал его мошенническими действиями в отношении его автомобиля марки Skoda Rapid, 2022 года выпуска, и склонил к продаже машины. Продав автомобиль за миллион с небольшим, пенсионер перевел всю сумму через банкомат на счет мошенников. Теперь ни «Шкоды», ни денег.

29 мая в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратилась 49-летняя жительница Сиверского, которой позвонил работник «Фонда защиты» и сказал, что возникла проблема с перерасчетом ее трудового стажа. Для решения вопроса надо записаться на прием, и якобы с этой целью ей был выслан код, который женщина и продиктовала звонившему. После этого ее перевели на «сотрудника Росфинмониторинга» Прохорова Максима Сергеевича, выполняя указания которого потерпевшая сняла со своей зарплатной карты 300 тысяч рублей шестью операциями – по 50 тысяч каждая. Продолжая следовать указаниям голосов в трубке, установила какое-то приложение на свой телефон (какое именно, не помнит), отправилась к банкомату на улице Строителей в Сиверском, где одним махом отправила все триста тысяч на чужую карту. После этого Максим Сергеевич велел ей удалить приложение с телефона, что заявительница и сделала. Оценив масштаб бедствия, пошла в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество.

Фото freepik.com