В Выборге стартовали IX Всемирные игры юных соотечественников и ШОС

Среди почётных гостей – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель регионального парламента Сергей Бебенин, олимпийские чемпионки и депутаты Госдумы Ирина Роднина и Светлана Журова, председатель областного комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Комаров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поприветствовал участников: «Для вас, ребята, сегодняшние игры — это не только возможность посоревноваться, показать себя, побороться, сделать хороший результат, сыграть в команде и получить огромное удовольствие от борьбы. Для вас это ещё и возможность пообщаться друг с другом, подружиться, наладить хороший контакт и дружеские отношения может быть не на годы, а на десятилетия вперёд.

Мы всегда говорим, что спорт — это возможность объединить людей, особенно ребят, спорт вне политики, спорт не только для здоровья — спорт ещё и для развития, и для общения.

Я уверен, что у вас большое будущее, неважно — в спорте, в работе, служении, в политике, только впереди. Вы активны, и открыта у вас впереди дорога. А соревнования нужны для того, чтобы действительно бороться, и пусть победит сильнейший!»

– Игры ШОС впервые проводятся в Ленинградской области, – обратилась к участникам и гостям Ирина Роднина. – Здесь созданы прекрасные условия для занятий. Спорт – это здоровье, дисциплина, стремление к высоким достижениям. Проявить себя можно не только на стадионах, но и в учёбе, своей профессии.

Игры соотечественников, по мнению Ирины Родниной, уникальное соревнование. Исключительной особенностью этих Игр является общение на русском языке – переводчики не требуются, а участники проходят интеллектуальную игру «Диалоги на русском языке», знакомятся с историей и культурой региона, где проходят соревнования.

Программа мероприятий рассчитана на четыре дня – с 3 по 7 июня, и гармонично сочетает соревновательную, образовательную и развлекательную составляющие.

Юных спортсменов ждут не только соревнования по шести видам спорта — баскетболу 3х3, волейболу 4х4, плаванию, настольному теннису, шахматам и спортивной борьбе, но и увлекательные внеконкурсные мероприятия. Особое место в программе занимает Форум юных олимпийцев, где участники смогут проявить себя в интерактивных квестах, командных играх и творческих активностях.

Также юные участники смогут перенять опыт у лучших представителей мирового спорта на мастер-классах от выдающихся российских спортсменов — олимпийских чемпионов и призеров, заслуженных мастеров спорта.

После напряженных спортивных баталий участников ждут экскурсии по достопримечательностям Выборга, а кульминацией станет торжественная церемония закрытия с награждением победителей.