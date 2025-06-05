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Безопасность в игре

В рамках обеспечения безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа Сергей Александрович Кутузов провел важный инструктаж с сотрудниками и воспитанниками лагеря «Лесная сказка».

Рубрики:  Общество

На мероприятие собрались не только воспитатели и администраторы, но и все ребята, отдыхающие в это время.

Примерка химических костюмов сделала инструктаж более запоминающимся и наглядным, а также способствовала формированию у детей ответственного отношения к вопросам собственной безопасности и безопасности окружающих.

Надеемся, что полученные знания помогут всем участникам лагеря провести лето безопасно и с удовольствием.

ОНД и ПР Гатчинского округа.