Безопасность в игре

На мероприятие собрались не только воспитатели и администраторы, но и все ребята, отдыхающие в это время.

Примерка химических костюмов сделала инструктаж более запоминающимся и наглядным, а также способствовала формированию у детей ответственного отношения к вопросам собственной безопасности и безопасности окружающих.

Надеемся, что полученные знания помогут всем участникам лагеря провести лето безопасно и с удовольствием.

ОНД и ПР Гатчинского округа.