Безопасность в игре
В рамках обеспечения безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа Сергей Александрович Кутузов провел важный инструктаж с сотрудниками и воспитанниками лагеря «Лесная сказка».
Рубрики: Общество
На мероприятие собрались не только воспитатели и администраторы, но и все ребята, отдыхающие в это время.
Примерка химических костюмов сделала инструктаж более запоминающимся и наглядным, а также способствовала формированию у детей ответственного отношения к вопросам собственной безопасности и безопасности окружающих.
Надеемся, что полученные знания помогут всем участникам лагеря провести лето безопасно и с удовольствием.
ОНД и ПР Гатчинского округа.
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