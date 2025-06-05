Пять жителей Ленобласти – в конкурсе для тренеров проекта «СпортТрек»

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Основной акцент сезона сделан на работе с тренерским сообществом в формате конкурса для тренеров.

Сам конкурс состоит из двух треков: трек для профессиональных тренеров и трек для тренеров-любителей. После регистрации в конкурсе участники прошли опрос, по результатам которого им был предоставлен один из треков для участия. Далее участники пройдут дистанционную оценку навыков и компетенций, состоящую из нескольких этапов: опросника, написания эссе, а также записи видеовизитки.

«Конкурс для тренеров от «СпортТрека» мы запустили по запросу выпускников президентской платформы. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом. Причем, будучи выпускником спортивной школы, работать можно, только выполнив это требование. Поэтому решили сделать свой образовательный курс. По количеству заявок можно говорить о высокой заинтересованности тренеров в получении дополнительного профессионального образования и о том, что они сами хотят развиваться в сфере физической культуры, воспитывать новых чемпионов. И мы даем такую возможность», – сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жители Ленинградской области активно участвуют в проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году заявки участие в проекте «СпортТрек» подали 107 человек. Участниками конкурса для тренеров стали пять человек: Алина Рыкова, Екатерина Дударенко, Надежда Егоркина, Евгений Евтушенко и Антон Шувалов.

Сильнейшие участники, успешно прошедшие все этапы и получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри, получат возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования.

По результатам обучения участники получат приглашение на финальное мероприятие проекта в ноябре, где пройдут встречи с именитыми гостями из сферы спортивной индустрии и баскетбольный шоу-драфт, а также состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

В состав экспертного жюри конкурса войдут заслуженный тренер России, главный тренер национальной сборной России по баскетболу 3х3 Владимир Агабабьян, бывший главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Андрей Павленко, чемпион Республики Татарстан по футболу, призер первенства России среди молодежи, тренер по физической подготовке ФК LitEnergy Янис Линда и нутрициолог, фитнес-тренер Андрей Стебеньков. Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: полнота ответа, четкое формулирование целей и их реалистичность, заинтересованность в обратной связи от подопечных, а также заинтересованность в развитии своих методик и профессиональных навыков.

Отметим, что регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок» продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.