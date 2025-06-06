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День России проведём спортивно!

В День России, 12 июня, в Гатчине пройдут яркие события – Фестиваль бега и фестиваль «Семейный пикник»!

Рубрики:  Спорт

Место проведения – «Вертолетная площадка» на пересечении улиц Рощинской и Крупской.

Регистрация на Фестиваль бега откроется в ближайшее время: reg.o-time.ru/calendar.

Регламент Фестиваля бега:

09:00–12:30 – выдача стартовых конвертов;

10:00 – старт 5 км бег, скандинавская ходьба;

11:30 – старт по забегам на 100 м;

12:00 – старт по забегам на 200 м;

13:00 – старт по забегам 500 м;

13:30 – старт на дистанции 1 км;

14:00 – старт эстафетных команд: папа + мама + ребенок, папа + мама + 2 ребенка, папа + мама + 3 ребенка (порядок старта: первые этапы – дети (200 м), потом мамы (500 м), папы (500 м) – финишируют).

В рамках фестиваля «Семейный пикник» – всё самое интересное для детей и родителей:

- интерактивные площадки;

- мастер-классы;

- семейные конкурсы;

- активные игры;

- выступление творческих коллективов;

- аквагрим и многое другое.

Приглашаем всех желающих весело и активно провести выходной!