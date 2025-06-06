День России проведём спортивно!

В историческом контексте женщины традиционно занимали лидерские позиции в сфере образования, считается, что они лучше подходят для работы с детьми, обучения и воспитания. Ведь учитель — это не только специалист, но и человек, который должен создавать комфортную и доброжелательную атмосферу для учеников, что, по мнению общества, больше присуще женщинам.