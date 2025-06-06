День России проведём спортивно!
В День России, 12 июня, в Гатчине пройдут яркие события – Фестиваль бега и фестиваль «Семейный пикник»!
Место проведения – «Вертолетная площадка» на пересечении улиц Рощинской и Крупской.
Регистрация на Фестиваль бега откроется в ближайшее время: reg.o-time.ru/calendar.
Регламент Фестиваля бега:
09:00–12:30 – выдача стартовых конвертов;
10:00 – старт 5 км бег, скандинавская ходьба;
11:30 – старт по забегам на 100 м;
12:00 – старт по забегам на 200 м;
13:00 – старт по забегам 500 м;
13:30 – старт на дистанции 1 км;
14:00 – старт эстафетных команд: папа + мама + ребенок, папа + мама + 2 ребенка, папа + мама + 3 ребенка (порядок старта: первые этапы – дети (200 м), потом мамы (500 м), папы (500 м) – финишируют).
В рамках фестиваля «Семейный пикник» – всё самое интересное для детей и родителей:
- интерактивные площадки;
- мастер-классы;
- семейные конкурсы;
- активные игры;
- выступление творческих коллективов;
- аквагрим и многое другое.
Приглашаем всех желающих весело и активно провести выходной!