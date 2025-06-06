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Где отключат свет в Гатчинском районе 7 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.06.25 с 10.00 до 16.00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.

 

07.06.25 с 10.00 до 16.00

Пудомягское ТУ:

д. Шаглино;

д. Руссолово;

д. Веккелево;

д. Бор.

 

07.06.25 с 10.00 до 16.00

Веревское ТУ:

д. Горки.