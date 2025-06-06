Где отключат свет в Гатчинском районе 7 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.06.25 с 10.00 до 16.00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
07.06.25 с 10.00 до 16.00
Пудомягское ТУ:
д. Шаглино;
д. Руссолово;
д. Веккелево;
д. Бор.
07.06.25 с 10.00 до 16.00
Веревское ТУ:
д. Горки.
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