Как проверить установленные границы своей территории

Существует несколько надежных способов получения этой информации:

1. Электронные сервисы предоставляют быстрый доступ к данным о земельных участках. На официальном геоинформационном портале «Национальная система пространственных данных» для поиска объекта достаточно знать его кадастровый номер или адрес. Если границы уточнены, в реквизите «Площадь» будет указано «Площадь уточненная», а сами границы отобразятся на карте.

2. Официальный документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости – остается самым достоверным источником информации. В этом документе содержится актуальная информация о статусе границ участка. В разделе «Особые отметки» выписки можно увидеть наличие или отсутствие установленных границ.

Получить выписку можно несколькими способами:

• Через личный кабинет на портале государственных услуг;

• На официальном сайте Росреестра после регистрации;

• В ближайшем отделении многофункционального центра при личном обращении.

Процедура уточнения границ требует профессионального подхода. Для этого следует обратиться к квалифицированному кадастровому инженеру, который проведет все необходимые измерения и подготовит межевой план.

Важное напоминание: с 1 марта 2025 года невозможно совершать сделки с участками, границы которых не установлены в соответствии с требованиями закона. Это касается как самого земельного участка, так и расположенного на нем недвижимого имущества.

«Своевременное установление границ земельных участков – это не просто формальность, а необходимое условие для полноценного распоряжения своей собственностью. Управление рекомендует всем собственникам земельных участков заранее проверить статус границ и при необходимости провести межевание для беспрепятственного совершения сделок в будущем», – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Наталья Кислицына.