«Билет в будущее» в Ленинградской области: подводим итоги учебного года в рамках реализации проекта

В этом учебном году в проекте приняли участие почти 12 000 школьников 6-11 классов, 10 709 учащихся прошли профдиагностику. За 2024-2025 учебный год реализовано несколько сотен практико-ориентированных мероприятий, в т.ч. профопробы, которые прошли 2 643 ученика, для 3 000 школьников провели экскурсии на региональных предприятиях. Также для школьников были организованы ярмарки вакансий, дни открытых дверей в университетах и на предприятиях. Впервые в регионе провели фестиваль профессий «Билет в будущее» для обучающихся образовательных школ Ленинградской области, который был открыт в центре «Интеллект». Большая заслуга в организации профориентационной работы принадлежит педагогам. В этом году более 300 учителей стали участниками программы обучения для педагогов-навигаторов проекта.

«Я еще только начинаю изучать профориентацию и погружаться в мир профессий, но уже могу сказать точно, что проект дает возможность выбрать правильно свою профессию и решить, что нужно сделать для развития себя и навыков в этой профессии. Помогает понять, какими качествами я обладаю и какие направления мне больше подходят», – поделилась мнением Кристина Петрова, ученица Приладожской школы.

Отдельное внимание стоит уделить ленинградским работодателям, которые продолжают поддерживать профориентационный проект и знакомят школьников с разными предприятиями региона, рассказывая об условиях труда и вакансиях для молодых кадров.

Напомним, Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется в Ленинградской области с 2019 года. С помощью федерального проекта с профессией определились более 25 тысяч учащихся в Ленинградской области с 6 по 11 класс. На региональном уровне руководство проектом осуществляет Центр «Интеллект».

В 2025 году работа по реализации Единой модели профориентации ведется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».