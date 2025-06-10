Гатчинские акварельные сезоны: на одном дыхании

Новая выставка стала продолжением (после довольно большого перерыва) традиции акварельных выставок, проводящихся в Гатчине в 2017-2019 годах. Выставки эти проводились весной и так и назывались - «Акварельная весна». В них участвовали как именитые мастера, так и талантливые выпускники детской художественной школы города Гатчины - профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, студенты художественных вузов Санкт-Петербурга.

В этом году «акварельную» традицию решили вернуть. Идейными вдохновителями, организаторами и кураторами выставки стали акварелист, член Союза художников России Анатолий Засидкевич и член Союза дизайнеров России Наталья Косьянковская. Импульс возвращению «акварельных сезонов» в Гатчину задала Наталья Юрьевна, решив собрать в одном выставочном пространстве ныне действующих акварелистов.

- Первую акварельную выставку в просветительском пространстве «Весна» организовала искусствовед Елена Айдынян еще в 2017 году, - напомнила Наталья Косьянковская. - Кстати, галерею эту назвали по имени директора ЦИТ Галины Шефтелевны Весна, которая горячо поддержала идею «весенней» экспозиции. И я очень рада, что акварельные сезоны снова возобновились в галерее «Весна», сделав определенный круг.

- Мы не называем себя обществом акварелистов. Мы просто увлекающиеся, свободно работающие в этой технике художники, - говорит куратор выставки Анатолий Засидкевич. - Работы, представленные на выставке, очень разнообразны, как и сама акварель. Эта техника безгранична в своих возможностях. Она может быть и «сухой», и «по сырому», и нежной, и плотной. Акварель любит свежесть, точность, легкость. В отличии от масляной живописи, она не терпит ошибок и должна делаться на одном дыхании.

На выставке «Гатчинские акварельные сезоны» представлены работы 20 художников. В основном это преподаватели детской художественной школы города Гатчины, Сиверской школы искусств, «свободные» мастера, работающие акварелью. Среди них - Анатолий Засидкевич, Наталья Косьянковская, Марина Атаманюк, Юрий Кинцурашвили, Ирина Калугина, Игорь Ананьев, Сергей Бекиш, Елизавета Гречухина, Татьяна Ткаченко, Ольга Кадушкина, Евгения Измайлова, Иван Ковшов, Дарья Рубцова, Павел Селезнёв, Настасья Сюкасева, Анастасия Швецова, Юлия Саунина. Также в экспозиции представлены изысканные флористические пейзажи безвременно ушедшей из жизни талантливой гатчинской акварелистки Елены Зыковой.

Свои работы на выставку представили и юные акварелисты - ученики ДХШ города Гатчины (мастерская Анатолия Засидкевича) Дарья Орлова, Екатерина Локтевой и Ксения Зигуля. В этом году все три девушки выпустились из ДХШ с «красными» аттестатами.

Своими впечатлениями от выставки поделились гости вернисажа, его организаторы и авторы работ.

- Я рада, что сегодня здесь собралось так много людей, - говорит директор ДХШ города Гатчины Марина Атаманюк. - Акварельные выставки меня всегда радовали — они такие светлые и весенние. Прекрасно, что эта традиция возобновилась.

- Очень рад, что Анатолий Засидкевич и Наталья Косьянковская собрали здесь действительно мощный коллектив художников, - отметил председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский. - Выставка получилась реалистичной, работы представлены совершенно великолепные.

- Выставка, на мой взгляд, получилась очень профессиональной. Все работы — очень одухотворенные: в них есть и пространство, и мысли, и чувства, - отмечает Анатолий Засидкевич.

- Выставка очень прозрачная, поэтичная, воздушная, - говорит гость вернисажа, сотрудник библиотеки им. А.С. Пушкина Светлана Топорикова.

- Сделать выставку совсем непросто, - говорит Татьяна Ткаченко. - У нее должно быть свое лицо, она должна быть гармонично скомпонована, чтобы работы воспринимались зрителем во всем своем великолепии. Наталья Косьянковская владеет этим искусством — большое спасибо ей за развеску работ.

Открытие новой выставки в галерее «Весна» проходило под аккомпанемент льющейся с неба воды. Но для тех, кто выбрал для своего творческого самовыражения акварель, это стало хорошим знаком. Стихия акварели - вода, и неслучайно один из ее излюбленных символов - весна, напитывающая землю водой для последующего расцвета природы.

Выставка «Гатчинские акварельные сезоны» продлится в просветительском пространстве «Весна» до 25 июня (Гатчина, ул. Рощинская, д.8, Центр информационных технологий). Телефон для справок: 8 (81371) 432-96.

Юлия Лысанюк