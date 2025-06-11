(кукуруза) 47:23:0260001:174; 47:23:0260001:220; 47:23:0260001:221; 47:23:0260001:5; 47:23:0260001:219; 47:23:0260001:217; 47:23:0260001:213; 47:23:0260001:223 и (яровой рапс) 47:23:0260001:212; 47:23:0260001:209; 47:23:0260001:210; 47:23:0260001:208; 47:23:0260001:478; 47:23:0260002:734; 47:23:0260002:433, вблизи населённых пунктов Лайдузи, Куйдузи, Пеушалово, Кемпелево, Кезелево, Алапурская, Терволово, Хюттелево, Скворицы, Ахмузи, Мута-Кюля, Петрово, Ивановка, Юля-Пурская, Покизен-Пурская, Пудость, Большое Рейзино, Малое Рейзино, Мыза-Ивановка, Малая Оровка, Кямяря, Сокколово, Котельниково.

На земельных участках: (яровой рапс) 47:23:0439002:638 вблизи населённых пунктов: Сабры, Малое Замостье, Коргузи, Новый свет, Торфяное, Пригородный, Пустошка.

Запланированные на яровые ячмень и пшеницу к применению пестициды и агрохимикаты:

-гербицид: [2615] Элюмис, дозировка 2 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня.

-гербицид: [2494] Фултайм, дозировка 2 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня.

-гербицид: [1844] МайсТер Пауэр, дозировка 1,5 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня.

Запланированные на яровой рапс к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид: [7234] Галион, дозировка 0,31 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [2634] Этамет, дозировка 0,025 кг/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [2630] Эсток, дозировка 0,025 кг/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [1911] Миура, дозировка 1,2 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

-агрохимикат: АгроБор, дозировка 1 кг/га.

-инсиктицид: [1270] Борей Нео, дозировка 0,2 л/га, 3 класс опасности для человека/1 класс для пчел. Сроки выхода для ручных работ 7 дней и 3 дня для механизированных работ

Способ проведения работ: наземный

1 класс опасности – ВЫСОКООПАСНЫЕ (категория риска – Высокий): необходимо соблюдение экологического регламента:

– проведение обработки растений вечером после захода солнца;

– при скорости ветра не более 1–2 м/с

– погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км

– ограничение лёта пчел-не менее 4–6сут.,или удаление семей пчел из зоны обработки на более 6сут.

3 класс опасности – МАЛООПАСНЫЕ(категория риска–Низкий): необходимо соблюдение экологического регламента:

при скорости ветра не более 3–4 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лёта пчел - не менее суток или удаление семей из зоны проведение обработки.

При любых вопросах просьба связаться по телефону 8(81371)59-192, АО ПЗ «Красногвардейский».