Ректор Гатчинского университета отправлен под домашний арест

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области, 53-летний ректор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По данным Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области под подозрение, помимо ректора, попали 46-летний бывший проректор и ещё пятеро работников учреждения.

По данным оперативников, в ноябре прошлого года по поручению руководителя вуза было оформлено более 20 фиктивных приглашений на обучение граждан из арабских стран. На основании этих документов в нашу страну въехали иностранные студенты и встали на учет в подразделении миграции.

Однако фактически приезжие молодые люди в образовательной организации не обучались и обучаться не намеревались. Стоимость услуг по легализации нахождения в России составляла от 100 до 150 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что ректор вуза заключил договор с индивидуальным предпринимателем из Московской области о предоставлении в университет иностранных студентов. Для организации незаконной деятельности он поручил бывшему проректору подготовить фальшивые приглашения на обучение иностранных граждан. Более того, для оформления всех бюрократических процедур по фиктивному учебному процессу в университет были трудоустроены пять работников.

10 июня по адресам проживания предполагаемых организаторов нелегальной миграции, а также в самом университете прошли обыски.