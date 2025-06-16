Где в Гатчине отключат воду 17 июня?

ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами 17 июня 2025г. с 09.00 до 18 июня 25г. до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 42а, 46а.

ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами 17 июня 2025г. с 09.00 до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18, 18а, 20, 24.