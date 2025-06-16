Министерства образования Петербурга и Ленобласти не существует!

8 июня в гатчинскую полицию поступило заявление от преподавателя одной из гатчинских школ. Ему на мобильный телефон с незнакомого номера позвонил незнакомый голос и представился сотрудником «Министерства образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Педагог, видимо, не знал, что такого министерства не существует в природе, и поверил, будто бы для прохождения некоего тестирования надо перейти по присланной ему в мессенджере WhatsApp ссылке и продиктовать четырехзначный код из смс.

Далее заявителю стали названивать разные лица, представлявшиеся сотрудниками различных госорганов – Росфинмониторинга, ФСБ, и под предлогом пресечения мошеннических действий убедили его оформить кредитку на 90 тысяч рублей, а также снять со своей зарплатной карты 148 тысяч. Потерпевший отправился к банкомату на проспекте 25 Октября, 38 и по продиктованным ему реквизитам отправил 238 тысяч рублей на чужой банковский счет.

Расставшись со своими и кредитными деньгами, мужчина понял, что его «развели» и пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото freepk.com