Трое гатчинцев совершили паломничество в Мекку

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир хаджи Хусаинов поздравил всех присутствующих гостей с праздником и зачитал приветствие от Духовного лидера мусульман России шейха Равиля Гайнутдина.

Общество «Юлдаш» пришли поздравить глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова, руководитель центра ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова.

Курбан-байрам - один из главных мусульманских праздников. В 2025 году он отмечался 6 июня. А гатчинцы собрались через неделю – 15 июня. Председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов рассказал о паломничестве к святым для мусульман местам – в Мекку. Этот город расположен в Саудовской Аравии. Хадж является одним из пяти столпов ислама. Мусульманская религия предписывает каждому верующему хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку, где находится Кааба - главная исламская святыня.

В 2025 году Саудовская Аравия ввела новые правила для совершения хаджа: для паломничества в Мекку и Медину необходимо наличие специальной визы. Духовное управление мусульман России при поддержке предпринимателя Сулеймана Керимова выделило 5 тысяч мест для совершения Хаджа мусульманам России. Три места досталось членам общества «Юлдаш». Паломничество совершили жители Гатчины Ильяс Норов, Нурия Уразова и Гузалия Касимова.

Курбан-байрам в Гатчине прошел в теплой и домашней обстановке за красивым столом с национальными блюдами.

Татьяна Можаева