В Гатчине 17 июня открывается кинофестиваль «Литература и кино»

На сайте кинофестиваля likintfest.ru можно найти программу мероприятий и показов, которые пройдут в рамках фестиваля. Традиционно вход бесплатный, но на некоторые встречи и кинопоказы необходимо оформить билет.

Смотрите программу мероприятий, если у события внизу стоит ссылка «Бесплатный билет», то по ней необходимо пройти и зарегистрироваться.

Программа кинопоказов: likintfest.ru/program-kino

Культурно-деловая и детская программа: likintfest.ru/program-event

Показы пройдут в киноконцертном зале «Победа» (проспект 25 Октября, 5), в Гатчинском городском Доме культуры (проспект 25 Октября, 1) и на других площадках.

Программа XXXI международного кинофестиваля «Литература и кино»

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК

Киноконцертный зал «Победа». Большой зал

19:30 – «Кукольный дом», 2024, режиссер Ольга Беляева, 100 мин. 18+

18 ИЮНЯ, СРЕДА

Киноконцертный зал «Победа». Большой зал

12:15 – «Тайна черной руки», 2024, режиссер Всеволод Аравин, 83 мин. 6+

13:30 – «Каждый мечтает о собаке», 2024, режиссер Ольга Беляева, 90 мин. 6+

15:00 – «Трезорка», 2024, режиссер Илья Северов, 30 мин. 12+

15:45 – «Как Дема Баклушин Бажова прочел», 2024, режиссер Андрей Ким, 36 мин. 12+

18:00 – «Улыбка Визбора», 2024, режиссер Светлана Харчевина, 47 мин. 12+

19:00 – «Злые люди», 2025, режиссер Ким Дружинин, 16+

21:00 – «Многогранники», 2024, режиссер Ника Яковлева, 18+

Киноконцертный зал «Победа». Малый зал

14:00 – «Тамара Лисициан. Непобежденная», 2024, автор проекта Лидия Андреева-Куинджи, 90 мин. 12+

14:45 – «Мы просто понимали друг друга», 2024, режиссер Марина Макарова, Владислав Романенко, 27 мин. 12+

15:15 – «Радищев. Путешествие без сантиментов», 2024, режиссер Николай Корнеев, 40 мин. 6+

16:00 – «Загадки "Белого парохода"», 2024, режиссер Амина Куренкеева, 26 мин. 0+

16:30 – «Пушкин. «Странник». В поисках счастья…» 2024, режиссер Валерий Ткачев, 26 мин. 12+

17:00 – «Преступление и наказание», 2024, режиссер Вадим Сотсков, 120 мин. 12+

19:00 – «Размазня», 2024, режиссер Нина Комарова, 9 мин. 12+

19:10 – «Чаинка», 2024, режиссер Дарья Столбецова, 6 мин. 6+

19:15 – «Элегия поэту», 2024, режиссер Алексей Юргайтис, 12 мин.12+

19:45 – «Дом окнами в поле», 2024, режиссер Никита Заволокин, 26 мин. 12+

20:15 – «Можно я с тобой», 2024, режиссер Анна Шохина, 18 мин. 16+

20:45 – «Посох Деда Мороза», 2024, режиссер Дмитрий Зубенко, 23 мин. 18+

21:15 – «Искушение», 2024, режиссер Анастасия Черемных, 25 мин. 12+

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Киноконцертный зал «Победа». Большой зал

13:30 – «Сто лет тому вперед», 2024, режиссер Александр Андрющенко, 142 мин. 6+

16:00 – «Слезы дракона», 2024, режиссер Татьяна Мирошник, 107 мин. 12+

18:00 – «Ополченский романс», 2024, режиссер Олег Лукичев, 18+

20:00 – «Слепой меч. Око за око», 2024, Китай, режиссер Пан Джи Ён, 90 мин. 18+

Киноконцертный зал «Победа». Малый зал

15:15 – «Дмитрий Кузнецов. Где гуляет душа обнаженной…», 2024, режиссер Сергей Зайцев, 44 мин. 16+

17:30 – «Арсеньев и Дерсу. Русские сны Акиры», 2024, режиссер Линда Бахмане, 120 мин. 12+

19:30 – «Неизвестная Цветаева», 2024, режиссер Любовь Курьянова, 52 мин. 12+

19:30 – «Пердимонокль Станиславского», 2024, режиссер Дмитрий Лазарев, 12 мин. 12+

19:45 – «Маленькие ночные серенады», 2024, режиссер Светлана Астрецова, 12 мин. 6+

20:00 – «Булгаковъ», 2024, режиссер Станислав Соколов, 20 мин. 16+

20:30 – «Юрий Арбатов и Ольга Катаева. Больше чем любовь», 2024, режиссер Сергей Тютин, Екатерина Тютина, 44 мин. 12+

21:30 – «Лора», 2024, режиссер Наталья Александрова, 30 мин. 6+

20 июня, пятница

Киноконцертный зал «Победа». Большой зал

12:00 – «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», 2024, режиссер Игорь Волошин 6+

14:00 – «Время вернуться», 2024, Беларусь, режиссер Иван Павлов 16+

15:30 – «Черный замок», 2024, Беларусь, режиссер Кирилл Кузин, 140 мин. 12+

18:00 – «Легенды наших предков», 2025, режиссер Иван Соснин, 102 мин. 12+

20:00 – «Семейное счастье», 2025, режиссер Стася Толстая, 81 мин. 16+

Киноконцертный зал «Победа». Малый зал

12:00 – «Симоновы и Трошкины: двойной портрет в интерьере эпохи», 2024, режиссер Галина Евтушенко, 52 мин. 12+

13:00 – «Луначарский. Дон Кихот революции», 2024, режиссер Александр Хорлин, 64 мин. 12+

14:10 – «Альбидум. История утраченной киноленты», 2024, режиссер Ирина Уральская, 55 мин. 16+

15:10 – «Черубина де Габриак. Елизавета Дмитриева, Всеволод Васильев», 2024, режиссер Татьяна Малова, 44 мин. 12+

16:00 – «Чемодан. Вокзал. Россия», 2024, режиссер Елена Богдан, 31 мин. 18+

16:30 – «Главный рубеж! Ни шагу назад!», 2024, режиссер Сергей Маховиков, 71 мин. 12+

18:00 – «Михаил Жванецкий. Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного», 2024, режиссер Анастасия Безрук, 75 мин. 16+

19:45 – «Гипноз», 2024, режиссер Глеб Прохоров, 26 мин. 6+

20:15 – «Звезды пахнут полынью», 2024, режиссер Катрина Романова, 26 мин. 6+

21:00 – «Паранойа», 2024, режиссер Владимир Соломонов, 17 мин. 12+

21:30 – «Бесы: Ставрогин», 2024, режиссер Макар Скопин, 24 мин. 18+

21 июня, суббота

Киноконцертный зал «Победа». Малый зал

12:00 – «Ай да Пушкин!», 2024, режиссер Екатерина Гаврюшкина, 60 мин. 6+

13:15 – «Старый дед и внучек», 2024, режиссер Михаил Горобчук, 15 мин. 6+

13:30 – «Ымка», 2024, режиссер Оксана Водопьянова, 15 мин. 6+

13:45 – «Мальчик из талого щелья», 2024, режиссер Евгения Ковязина, 15 мин. 6+

14:00 – «Капитаны будущего», 2025, режиссер Константин Щекин, 78 мин

15:30 – «Тайна белой реки», 2025, режиссер Руслан Ивакин, 29 мин. 6+

17:00 – «Пророк. История Александра Пушкина», 2024, режиссер Феликс Умаров, 104 мин. 6+

Детская, деловая и культурная программы

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК

детская / 11.00 «Денискины рассказы». Показ нового фильма режиссера Артемия Драгунского. Гатчинский ДК, зрительный зал

культурная / 14.00 «И слово, и песня...» Творческая встреча с народным артистом РФ Юрием Назаровым. Гатчинский ДК, зрительный зал

деловая / 16.00 «Будущее семейного кино: тренды и перспективы развития». Панельная дискуссия. Гатчинский ДК, Розовая гостиная

культурная / 16.00 Заслуженная артистка России Мария Лаврова представляет фильм «Верьте мне, люди». СССР, 1964. Гатчинский ДК, зрительный зал

детская / 14.00 «Истории про школу и не только». Творческая встреча с писателем Игорем Родионовым. Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

культурная / 18.00 Торжественное открытие кинофестиваля. Кинотеатр «Победа». Большой зал

18 ИЮНЯ, СРЕДА

детская / 13.00 «Как мы пугались и пугали в детстве: почему страх так притягателен». Творческая встреча с писателем Александром Матюхиным. Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

деловая / 14.00 «Искусственный интеллект в семейной анимации: инновационные подходы к созданию персонажей и миров». Круглый стол. Гатчинский ДК, Розовая гостиная

культурная / 14.00 Творческая встреча с Ларисой Малеванной. Гатчинский ДК, зрительный зал

детская / 15.00–18.00 «КИНОкактус: от иголочки до фильма». Мастер-класс для детей по экранизациям. Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

культурная / 16.00 «Портрет пришельца. Воспоминания о Викторе Сосноре». Презентация книги. Центральная городская библиотека им. Куприна

культурная / 17.00 «Диалог со зрителем». Творческая встреча с Натальей Хорохориной. Библиотека-филиал №2

культурная / 18.00 «Улыбка Визбора». Показ документального фильма и концерт авторской песни с участием Татьяны Визбор, журналистом, автором песен, теле- и радиоведущей. Гатчинский ДК, зрительный зал

культурная / 18.00 «И слово, и песня...». Творческая встреча с народным артистом РФ Юрием Назаровым, посвященная 80-летию Великой Победы. Вырицкий культурный центр

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

деловая / 12.00 Питчинг сценариев, посвященных семейному и детскому кино. Гатчинский ДК, Розовая гостиная

детская / 14.00 «Метод книжной героини: как влюбить в себя кого угодно, читая современные книги». Творческая встреча с Дарьей Великохатько. Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

культурная / 14.00 «Истории от сердца». Творческая встреча с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ларисой Лужиной. Гатчинский ДК, зрительный зал

деловая / 15.00 «Семейный кинематограф: сценарии, объединяющие поколения». Круглый стол. Гатчинский ДК, Розовая гостиная

детская / 16.00 «Интерактивное кино своими руками». Мастер-класс Егора Тулина. Центральная городская библиотека им. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, д. 17)

детская / 16.00 «Потусторонним вход воспрещен». Творческая встреча с писателем Екатериной Ландер. Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

культурная / 17.00 «Максим Горький в зеркалах кинематографа». Лекция Анастасии Плотниковой с показом архивной кинохроники и фрагментов фильмов. Гатчинский ДК, зрительный зал

культурная / 18.00 Творческая встреча с легендарным актером театра и кино, народным артистом России Валентином Смирнитским. Кинотеатр «Победа»

20 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

детская / 11.00 «"Бунт Ихтиандра". Александр Беляев». Показ документального фильма и его обсуждение с режиссером Татьяной Маловой. Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина

деловая / 12.00 «От теории к практике: важность менторства и критики в профессиональном росте сценариста». Круглый стол. Гатчинский ДК, Розовая гостиная

детская / 12.00 «Манюня: День рождения Ба». Показ фильма и встреча с актрисой Кариной Каграманян. Гатчинский ДК, зрительный зал

детская / 12.00 «Детективы из 4-го "А"». Творческая встреча с писателем Александрой Калининой. Детская библиотека

детская / 14.00 Голос Совуньи и Кар-Карыча («Смешарики») – актер Сергей Мардарь в гостях у фестиваля. Творческая встреча. Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

культурная / 14.00 «Просветитель в «царстве теней»: М. Горький и кинематограф». Лекция Анастасии Плотниковой с показом архивной кинохроники и фрагментов фильмов. Центральная городская библиотека им. Куприна

деловая / 15.00 «Маркетинг анимационных проектов: привлечение внимания к новым студиям и франшизам». Панельная дискуссия. Гатчинский ДК, Розовая гостиная

детская / 16.00 «Интерактивное кино своими руками». Мастер-класс Егора Тулина. Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

культурная / 16.00 «Группа крови» – кинопоказ и творческая встреча с создателями фильма. Гатчинский ДК, зрительный зал

культурная / 18.00 «И слово, и песня...» Творческая встреча с народным артистом РФ Юрием Назаровым, посвященная 80-летию Великой Победы. Пудостьский КДЦ

культурная / 19.00 «Искусство перевоплощения». Творческая встреча с актрисой театра и кино Марией Овсянниковой. Гатчинский ДК, зрительный зал

21 ИЮНЯ, СУББОТА

детская / 14.00 «Слышащие сердца». История о войне, смелости и надежде глазами детей. Творческая мастерская «КИНОРОЛИ». Гатчинский ДК, Зеленая гостиная

культурная / 13.00 «Дубляж сегодня. Как и кто озвучивает зарубежные фильмы». Творческая встреча и мастер-класс с актерами. Гатчинский ДК, зрительный зал

культурная /15.00 Творческая встреча с комиком, актером, ведущим Владимиром Маркони. Гатчинский ДК, зрительный зал

культурная / 17.00 Торжественное закрытие кинофестиваля. Кинотеатр «Победа»

Фото из архива “Гатчинской правды”