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Внимание!

АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 16 июня по 17 июня 2025 г. на земельных участках ВБЛИЗИ деревень,  Ротково, Корписалово с кадастровыми номерами: 2347000000051 АО «Гатчинское» планирует применять следующие агрохимикаты: Скарабей, СЭ, Миура, КЭ , Эсток, ВД, Галион, ВР.

Рубрики:  Сельское хозяйство

Рекомендуем не допускать лёта пчел и выхода людей на поля в период обработки, а также в течении 3 дней после внесения пестицида. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях - 48 часов.

Обработка проводится опрыскивателем Amazon  и GASPARDO . 

При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское»  В.В.Перелыгиным по телефону 88137161001 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».