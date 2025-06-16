Рекомендуем не допускать лёта пчел и выхода людей на поля в период обработки, а также в течении 3 дней после внесения пестицида. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях - 48 часов.

Обработка проводится опрыскивателем Amazon и GASPARDO .

При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» В.В.Перелыгиным по телефону 88137161001 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».