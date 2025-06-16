Внимание!
АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 16 июня по 17 июня 2025 г. на земельных участках ВБЛИЗИ деревень, Ротково, Корписалово с кадастровыми номерами: 2347000000051 АО «Гатчинское» планирует применять следующие агрохимикаты: Скарабей, СЭ, Миура, КЭ , Эсток, ВД, Галион, ВР.
Рубрики: Сельское хозяйство
Рекомендуем не допускать лёта пчел и выхода людей на поля в период обработки, а также в течении 3 дней после внесения пестицида. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях - 48 часов.
Обработка проводится опрыскивателем Amazon и GASPARDO .
При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» В.В.Перелыгиным по телефону 88137161001 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».
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