«Спасибо, что оберегаете самое ценное!»

Врачи, медсестры, младший медперсонал принимали поздравления и заслуженные награды, присутствовали почетные гости, звучало много теплых слов, благодарностей и добрых пожеланий.

С профессиональным праздником медиков поздравил заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. От имени областного парламента выступила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Сама будучи врачом, она от всей души поблагодарила коллег за то, что помогают появляться на свет новым жителям нашего региона: «Спасибо вам за то, что оберегаете самое ценное – здоровье мам и малышей; за добросердечное отношение, чуткость и высокий профессионализм. Каждый день вы доказываете, что медицина – это наука, искусство и безграничная преданность своему делу», – сказала Людмила Анатольевна.

Сотрудникам перинатального центра вручали дипломы, благодарственные письма и другие награды – от областного комитета здравоохранения, Заксобрания Ленобласти, администрации Гатчинского округа и главного врача перинатального центра. Были отмечены заслуги каждого отделения.

Накануне профессионального праздника стало известно, что проект перинатального центра занял 1-е место на IV Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли» в номинации «Медицинская сестра: эффективные решения». Его автор - главная медицинская сестра центра Ольга Сергиенко. Проект «Передача клинической ответственности за пациента» направлен на обеспечение непрерывности оказания медицинской помощи матери и ребенку после выписки. С помощью внедрения современных технологий и эффективной коммуникации между сотрудниками перинатального центра и персоналом районных поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов информация о состоянии выписанного новорожденного и его матери оперативно передается на места. Это помогает молодой маме не остаться наедине со своей новой ролью, а врачам продолжать наблюдать за малышом и после выписки. Сейчас пилотный проект реализуется в нескольких районах Ленинградской области, планируется перенести этот удачный опыт на весь регион.

Андрей Соколов