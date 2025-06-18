Судостроению России – надежная кабельная продукция из Гатчинского района

Соглашение о создании единой производственной площадки для производства, металлообработки и поставки кабельной продукции подписано в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО «Палубное оборудование» Дмитрием Таллером.

«Россия нуждается в развитии производств, работающих на развитие морского дела во всех отраслях — от электроники до использования новых материалов. Локализация производства кабельной продукции и механосборочных частей – важный шаг в развитии судостроительного кластера региона. Кроме того, проект сможет обеспечить потребности нефтегазовой и атомной отраслей Северо-Запада, Центра и Дальнего Востока. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие кооперационных связей в этом высокотехнологичном секторе», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Проект планируется реализовать в промышленной зоне «Дони-Верево на площади 12,5 тыс. кв.м в 2028.

ООО «Палубное оборудование» – единственный отечественный производитель и поставщик кабельной продукции марки РКМГЭ и РКПГВ. Доля компании на российском рынке составляет более 10%.