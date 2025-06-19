Гатчинский кинофестиваль «Литература и кино»: атмосфера первых дней

Под нашим серым, то и дело моросящим мелким дождиком небом, на фоне тревожных новостей со всех концов света, в кинотеатре «Победа», Доме культуры, городских библиотеках разворачивается иная, яркая, наполненная душевным тёплом жизнь. Да, тут тоже кипят нешуточные страсти, конкурсанты волнуются, представляя свои картины публике.

Вопрос, кто получит «Гранатовый браслет», главный приз фестиваля, будет оставаться тайной до последних минут. Но атмосфера гостеприимства и доброжелательности – это отмечают все конкурсанты – по-прежнему остаётся визитной карточкой нашего города.

С домашней интонацией

На церемонии открытия президент кинофестиваля Владимир Александрович Грамматиков извинился перед публикой, что вышел на сцену в домашней кофте, а не в приличествующем случаю парадном костюме. «Я не первый раз в Гатчине, знаю, что такое прогулки по вашему городу, в них выпрямляется душа. Но вышел, попал под дождь, и я был счастлив! Правда, захватил с собой единственный пиджак. Пришлось выжимать его в гостиничном номере. Не обессудьте, что я так, по-домашнему».

Домашняя интонация, заданная в самом начале фестиваля, как появилась в первый его день, так и, будем надеяться, продолжится до самого конца.

Впрочем, только официально фестиваль стартовал с церемонии открытия. Работа приглашённых гостей, конкурсантов и членов жюри началась заранее. Выступления перед зрителями, круглые столы, деловые программы. Фестивальная жизнь закипела. 2025-й – год 80-летия Великой Победы. Значительное количество фильмов так или иначе связаны с этой датой.

О будущем семейного кино

Немалое внимание уделено детскому кино. Не случайно первой же встречей в рамках деловых программ стала панельная дискуссия «Будущее семейного кино: тренды и перспективы развития». Модератором встречи выступила председатель жюри Нина Ромадановская, доцент ВГИКа. Участвовали – Владимир Грамматиков, программный директор и продюсер Сергей Симаков, тележурналист и общественный деятель Оксана Барковская, режиссёр Ольга Акатьева, основатель дистрибьюторской компании «Кинотайм» Елена Фисенко, режиссёр и сценарист Сергей Русаков, другие гости фестиваля и представители прессы.

Тон дискуссии задал Владимир Грамматиков, режиссёр таких всенародно любимых фильмов, как «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» и многих других: «Я всю сознательную жизнь занимаюсь так называемым «семейным кино», но и сейчас не могу ответить, что это такое и как научиться делать его хорошо. Кино для детей - отдельный, чрезвычайно сложный вид киноискусства. Дети невероятно чувствительны к любой фальши, их не обманешь. Если говорить о сегодняшних реалиях, где многое в кинопроизводстве упирается в деньги, то идеальный «семейный фильм» - это пять билетов в кинотеатр. Поход всей большой семьей».

Сергей Симаков поставил под сомнение такую постановку вопроса: «Пять билетов, то есть в различных комбинациях, бабушки-дедушки, родители, внуки, хорошо бы, но малореально. Учитывая сегодняшние цены на билеты в кино, тем более».

Выступления всех участников круглого стола так или иначе балансировали на тонкой грани, разделяющей экономику и, собственно, творческую часть производства фильмов одновременно для детей и взрослых.

Любопытным оказался факт, о которым говорили почти все присутствующие, что фильм может провалиться в прокате в Москве и Петербурге и одновременно иметь огромный успех в провинции. Проблемы, волнующие зрителей в крупных городах, малоинтересны жителям деревень и маленьких посёлков. Продюсерам и творцам не плохо бы учитывать, насколько сложна, многоукладна и многонациональна наша страна. Крепкая литературная основа сценария, интересный сюжет и сложные характеры персонажей – вот залог успеха. С этим согласились все присутствующие.

Неожиданным финалом дискуссии стала формула, произнесённая нашей гостьей из Екатеринбурга: «Семейный фильм – это фильм для детей, сидящих в зале и для тех детей, что сидят во взрослых, сидящих в зале». Несмотря на некоторую витиеватость формулировки, собравшиеся дружно аплодировали ей. Точнее не скажешь.

Фестивальный день 18-го июня начался с неожиданного оживления у кинотеатра «Победа». Надо признать, редко такое увидишь, разве что в дни кинофорума. Десятки детей заполнили пространство вокруг кинотеатра и его фойе. Гимназии, школы Гатчины прислали своих маленьких представителей на фестиваль.

- Мы из гимназии «Апекс», - отвечает на мой вопрос одна из сопровождающих учительниц. Смотрели «Тайну Чёрной руки», дети очень довольны!

В большом зале полно детей и взрослых. Режиссёр Ольга Беляева представляет свою картину «Каждый мечтает о собаке». Она немедленно наладила интерактивный контакт со зрителями.

- У кого дома есть кошечка или собачка?

Лес рук. Шумные и беспокойные на улице дети здесь, в кинозале, полны внимания. Вот-вот погаснет свет, на экране вспыхнет изображение и случится чудо - начнётся кино!

О ходе фестиваля, программе короткометражных, документальных фильмов мы расскажем в следующем нашем материале, но не зря русская пословица говорит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Приходите на фестиваль, уважаемые жители Гатчины и гости нашего города. Вас ждёт крайне интересная, насыщенная программа кинопоказов и встреч с любимыми артистами.

Вот еще одна из зарисовок. У стелы «Гатчина – город воинской славы» остановился наш замечательный актёр, народный артист РФ Юрий Назаров. Опираясь на палочку, он внимательно читает текст на памятнике. Чуть в стороне стоят его поклонники. Деликатно стараются не мешать любимому актёру. Как только Юрий Владимирович отходит от стелы, они устремляются к нему за автографами. Возможность вот так запросто вместе сфотографироваться, взять автограф, поговорить о жизни с легендами нашего кино - такими, как Юрий Назаров, Лариса Лужина, Лариса Малеванная и многими другими, когда ещё представиться такой случай?

Спешите в кино, дорогие читатели!

Андрей Павленко

Фото Ольги Фирсовой