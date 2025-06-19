Ленинградская область в 17-й раз встретит самую активную молодежь со всей России

В рамках мероприятий пройдут мастер-классы по реализации проектов, направленных на развитие лидерства, единения и национальных ценностей, которые будут реализованы в дальнейшем.

Главное молодежное событие на территории Северо-Запада состоится при поддержке губернатора Александра Дрозденко с 31 августа по 4 сентября. Форум проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация открыта до 30 июня 2025 года и доступна по ссылке: https://vk.cc/cKDCZr .