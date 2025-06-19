Турнир по баскетболу в честь Дня России
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине 12 июня состоялся турнир Гатчинского муниципального округа по баскетболу 3х3. Соревнования прошли в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек 2011 г.р. и младше, среди юношей и девушек 2007 г.р. и младше.
У девушек 2011 г.р. и младше места распределились таким образом:
1 место – «Чайка» (Ксения Сонина, Мария Бушуева, Дарья Бушуева, Милана Кузнецова);
2 место – «Огни» (Елизавета Казакова, Ника Васильева, Елизавета Некрасова, Ксения Пошехнова);
3 место – «Подсолнухи» (Вероника Акимова, Мадина Алиева, Софья Бардовская).
У юношей 2011 г.р. и младше результаты следующие:
1 место – «Феникс-про» (Александр Шамин, Евгений Бублик, Артем Семенов, Владислав Белоконов);
2 место – «Бэмс» (Матвей Писсарук, Егор Коновалов, Антон Британов);
3 место – «Чайка» (Елизавета Казакова, Вероника Акимова, Ксения Сонина, Мадина Алиева).
Пьедестал у девушек 2007 г.р. и младше выглядит так:
1 место – «Старухи» (Валерия Шлягер, Мария Снимщикова, Анжелика Музика, Светлана Юркевич);
2 место – «Гатчина» (Алина Казакова, Анастасия Сонина, Майя Александрова, Аделина Егорова);
3 место – «Тосно» (Екатерина Овченкова, Карина Макарова, София Лазик).
У юношей 2007 г.р. и младше картина сложилась таким образом:
1 место – «Три мушкетера» (Тимофей Крылов, Иван Васильев, Егор Сидоренко);
2 место – «Едем на турнир по шашкам» (Матвей Родионов, Дмитрий Демский, Максим Коломиец);
3 место – «Феникс Элит» (Владислав Белоконов, Анатолий Кухмалайнен, Александр Шамин, Светлана Юркевич).
Поздравляем всех победителей и призеров! Они, конечно, были награждены медалями и грамотами, а также получили ценные подарки от комитета по спорту и молодежной политике.
По информации Гатчинской спортшколы №2