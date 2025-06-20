Строительный опыт ленинградцев — для восстановления Курской области

«Мы начали сотрудничать с очень важной темы — ленинградцы подключаются к восстановлению памятников, поставленных победителям нацизма 80 лет назад и разрушенных сегодняшними нацистами. Будет использован опыт ленинградских реставраторов — предстоит восстанавливать очень много объектов после освобождения части территории региона. Впереди и экономическое сотрудничество. Главное — двигаться вперед и развиваться. Соглашение, которое мы подписали сегодня, как раз направлено на развитие — строительство еще одного современнейшего спортивного объекта в Курской области», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках первого этапа сотрудничества предполагается безвозмездная передача в собственность Администрации Курской области проектной документации на строительство крытой ледовой арены, реализованной на территории Ленинградской области. Строительства ледовой арены запланировано в городе Курчатов.