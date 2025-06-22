День памяти и скорби в Гатчине

В полдень у стелы «Гатчина - город воинской славы» собрались жители города – депутаты окружного совета и областного парламента, представители гатчинских предприятий и организаций, сотрудники администрации, ветераны СВО, морские кадеты, чтобы возложить цветы и почтить память героев самой кровопролитной войны XX века. В церемонии принял участие сенатор РФ, представитель в Совете Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов.

Во время мероприятия, ровно в 12:15, гатчинцы присоединились к всероссийской акции «Минута молчания», когда по всей стране была объявлена минута скорби, после чего все собравшиеся возложили цветы к подножию монумента.

…Торжественно-траурный митинг на воинском мемориале на кладбище на ул. Солодухина в честь одной из самых трагических дат в нашей истории открылся театрализованным выступлением хореографической студии «Релиз», Алексей Гречин исполнил песню «Эта память всей земле нужна».

К участникам митинга обратились глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, депутаты Законодательного собрания Александр Русских и Сергей Коняев.

- Сегодняшний день – это еще один день нашей с вами благодарности каждому, кто на поле битвы и в тылу сражался за будущее нашей страны, за счастье грядущих поколений. И сколько бы времени ни прошло, мы с вами никогда не должны забывать наших героев – тех, кому мы обязаны жизнью. Я уверен, что и мы передадим память о подвигах наших дедов и отцов следующим поколениям и будем достойны памяти павших героев, всегда помня о завещанном нам высоком долге: беречь мир на земле. Слава нашим защитникам и вечная память! – сказал Сергей Коняев.

Председатель комитета офицеров запаса, член Гатчинского морского собрания Виктор Иванов прочитал свое стихотворение, написанное к 22 июня.

Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Игорь Петрушенко, выступая на митинге, подчеркнул, что сегодня наших бойцов в зоне спецоперации вдохновляет и поддерживает пример дедов и прадедов, победивших фашизм 80 лет назад, и сейчас наследники победителей повторяют этот подвиг и довершают дело, начатое предками.

В память наших земляков, сильных духом людей, выстоявших в смертельной схватке с врагом, была объявлена минута молчания. Клирик Павловского кафедрального собора иерей Игорь Масликов отслужил траурную литию, и участники митинга возложили цветы к памятнику и Вечному огню.

Андрей Соколов