«Мы верим твердо в героев спорта»

Ленинградская областная федерация бокса впервые за долгие годы выступила организатором масштабных межрегиональных соревнований, которые одновременно являются отборочными к чемпионату России. В турнире приняли участие 49 сильнейших спортсменов из восьми регионов СЗФО, что говорит о высоком уровне конкуренции и важности этих стартов.

Торжественное открытие турнира состоялось 18 июня. Чемпионат открылся легендарной песней Олега Газманова «Офицеры» в исполнении Дмитрия Трелина - мастера спорта по боксу, судьи международной категории, подполковника полиции, ветерана боевых действий на Северном Кавказе. Далее - по традиционному регламенту: парад участников соревнований, подъем флага, представление участников, организаторов и многочисленных партнеров спортивного мероприятия.

От жителей и администрации Гатчинского округа участников турнира приветствовал заместитель главы администрации Павел Иванов. Он подчеркнул важность соревнований для популяризации здорового образа жизни и выразил надежду, что подобные турниры будут способствовать дальнейшему развитию спорта в регионе.

Глава правления высшего наблюдательного совета Ленинградской областной федерации бокса, заместитель председателя Совета депутатов Гатчинского округа Сергей Воскресенский пожелал спортсменам удачных выступлений, судьям - справедливого судейства, а зрителям ярких впечатлений, после чего вручил ветеранам спорта и организаторам турнира Благодарственные письма за вклад в развитие бокса в Ленинградской области.

Среди награжденных много гатчинцев. Первым награду получил мастер спорта СССР, основатель школы бокса в поселке Вырица Гатчинского округа Борис Анатольевич Алексеев. Он же был удостоен чести дать первый гонг.

В «Арене» собрались многочисленные болельщики, чтобы стать свидетелями ярких спортивных баталий и поддержать атлетов. Серьезный настрой на победу каждого участника отметил руководитель правления областной федерации бокса, главный тренер Гатчинской спортшколы №2 Алексей Кочуков.

- Будем бороться, - прокомментировал ход соревнований Алексей Кочуков. - Соперник очень серьезный. В каждом весе один-два мастера спорта.

Полуфинальные бои прошли 19 июня, финальные поединки - 20 июня. Боксеры Ленинградской области показали достойные результаты. У гатчинцев есть и серебро, и бронза.

Наград чемпионата удостоены:

1 место - Юлия Верескова (48 кг, Выборг, тренер Александр Цикунов).

2 место - Полина Барсукова (66 кг, Выборг, тренер Александр Цикунов); Василий Беляков (57 кг, Бокситогорск, тренер Василий Бойцев); Александр Белов (92 кг, Гатчина, тренер Алексей Кочуков); Акшин Самедов (свыше 92 кг, Кингисепп, тренер Евгений Кобзев).

3 место - Данил Дубов (57 кг, Выборг, тренер Юрий Южаков); Илья Клюев (60 кг, Гатчина, тренер Алексей Кочуков); Яхёбек Насайдинов (60 кг, Сертолово, тренер Юрий Чурубров); Макар Лаптев (67 кг, Светогорск, тренер Дмитрий Козьма); Аршак Гаспарян (80 кг, Выборг, тренер Юрий Южаков); Артем Павлов (80 кг, Выборг, тренер Сергей Бакин); Егор Гурин (92 кг, Сертолово, тренер Юрий Чурубров).

Ленинградская областная федерация бокса учредила специальные призы. Их получили лучшие боксеры и судьи.

- Хочу выразить особую благодарность всем тренерам, вложившим душу, знания и опыт в подготовку спортсменов, - сказал Сергей Воскресенский. - Ваш труд – фундамент их побед. Благодарен судейской коллегии - за безупречную работу, профессионализм и обеспечение высокого уровня проведения соревнований; всем спортсменам - за волю к победе, честную борьбу и зрелищные поединки; людям, внесшим вклад в организацию чемпионата, - за любовь к спорту. Пусть этот чемпионат станет для каждого участника мощным стартом к новым вершинам и ярким победам на российском и международном боксерском ринге!

Татьяна Можаева