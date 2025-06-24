Процедуру упростили

Новую процедуру вводит Федеральный закон от 23 мая 2025 г. № 124-ФЗ, который предусматривает значительное упрощение процедуры оформления договоров долгосрочных сбережений.

С 1 октября 2025 года граждане смогут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом дистанционно через портал госуслуг, используя электронную подпись. Для подписания подойдет как квалифицированная электронная подпись, так и специальная усиленная неквалифицированная подпись, выпущенная в рамках инфраструктуры портала.

Кроме того, документ устанавливает четкую процедуру предоставления государственной поддержки участникам программы долгосрочных сбережений. Согласно новой норме, гражданин лишается права на государственную поддержку, если расторгнет договор раньше положенного срока – до 1 апреля года, следующего за первым платежом. Исключением станет ситуация перевода денежных средств в другой фонд.

Интерактивную форму договора для пользователей портала обязан подготовить Минфин России до конца июня 2025 года. Это позволит сделать процесс оформления проще и прозрачнее.