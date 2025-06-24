Волонтёры починили крышу

Дом, в котором живет Людмила – мама действующего участника специальной военной операции еще довоенной постройки. Об этом свидетельствуют следы от пуль и осколков на срубе, а в огороде до сих пор каждый год находят патроны времен Великой Отечественной войны. К дому пристроен крытый рубероидом сарай, и от палящей жары прошлых лет рубероид высох и потрескался, в крыше появились дыры. Хозяйка обратилась в фонд «Защитники Отечества». Там ей помогли составить заявку в волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», региональным оператором которого является Ресурсный добровольческий центр. Затем сотрудники центра уже привлекли волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Российских студенческих отрядов.

- Поступил сигнал от фонда «Защитники Отечества», – рассказывает руководитель Ресурсного добровольческого центра Сергей Иващенко. – Мы кинули кличь нашим волонтерам и незамедлительно выехали на объект, чтобы оказать всю необходимую помощь. Наши защитники должны быть уверены, что здесь есть кому позаботиться об их близких.

Волонтеры сняли прогнившие доски с крыши, покрыли ее новым прочным материалом, который закрепили стальной монтажной лентой. Теперь дождь и ветер сараю не страшны.

- Были жаркие дни, рубероид расплавился до дыр – крыша потекла. А муж после больницы, я тоже сама не могу, а сын на СВО. У него была отсрочка от армии, и его не призывали, а как началась спецоперация, так он пошел служить: очень уж любит военное дело. Я узнала, что есть такая организация – фонд «Защитники

Отечества», куда можно обратиться. Огромное спасибо ребятам, волонтерам, быстро откликнулись, очень быстро. Диспетчеру спасибо, постоянно я с ней на связи была, она сообщала, когда приедут, – комментирует Людмила.

Общероссийский проект взаимопомощи «МыВместе» с 2020 года объединяет самых отзывчивых людей России, которые считают своим долгом прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке. С 2022 года добровольцы страны по зову сердца организовали масштабную поддержку российских военнослужащих и их семей.

Андрей Соколов