Медали героям СВО

Житель Гатчинского округа, ефрейтор Олег Наседкин за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении гражданского долга в ходе проведения СВО, указом Президента РФ награжден медалью «За отвагу».

Еще один гатчинец – Андрей Сафронов – награжден медалью «За боевые отличия». Эта награда вручается за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни. Награду принимала жена героя. Андрей пропал без вести, но родные верят в его возвращение.

Награды вручил военный комиссар Гатчинского округа Андрей Чичканов.

Со словами признательности к героям СВО и их родным обратились заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов и заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова.

- Низкий вам поклон за ваше мужество и героизм. Филиал фонда всегда открыт для вас: с любыми вопросами, любыми проблемами мы готовы вас принять, выслушать и найти решение, – сказала Екатерина Смирнова.

Иерей храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунаре Вячеслав Красноруцкий вручил Олегу Наседкину и жене Андрея Сафронова иконы.

Далее прошла церемония передачи наград родным и близким павших героев. За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга орденами Мужества награждены (посмертно): Андрей Магро, Евгений Зеленский и Юрий Максимов.

В завершение церемонии священник Вячеслав Красноруцкий рассказал о возможностях церкви в поддержке защитников и их близких и передал родным героев Поминальные грамоты о молитвенном поминовении в храме воинов, отдавших свою жизнь за Веру и Отечество. Заместитель руководителя филиала фонда Екатерина Смирнова напомнила о существующих ре-гиональных и федеральных мерах поддержки, а представитель администрации округа зафиксировала вопросы жителей для дальнейшей отработки.

Татьяна Можаева