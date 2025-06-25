Ирина Дрозденко представила свою новую книгу «Наше всё. Душевная публицистика. Часть II». Зал Голубой гостиной ДК был переполнен. Встреча получилась столь же душевной, искренней и насыщенной положительными эмоциями, как и проза автора. Гатчинская публика, заинтересованная и благодарная, оказала очень теплый прием, задавала вопросы. Было интересно услышать точку зрения Ирины Григорьевны на многие вещи – и как молодого писателя-публициста, и, конечно, как основателя Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников CBO, директора Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Рассказы Ирины Дрозденко – невыдуманные истории невыдуманных людей, это иллюстрация жизни целого поколения, у которого так много интересного в прошлом, но еще больше – в настоящем и будущем.

- Мы всё время говорим о конфликте поколений, но есть «бесшовная история» – когда ты рассказываешь молодому человеку, как это было у тебя. И здесь одно из самых главных условий – быть предельно честным и искренним. Это трудно. И зачастую внутренняя цензура останавливает… Но я совершаю смелые шаги и всё больше и больше рассказываю истинную историю нашей семейной жизни, свою личную историю и получаю от этого огромное удовольствие, – призналась Ирина Дрозденко. – К этому мы все стремимся – иметь возможность транслировать свое мнение, свою позицию. Я пишу для вас в первую очередь но, не скрою, это и попытка личной ду-шевной реабилитации.

Ирина Григорьевна сердечно поблагодарила всех читателей за отклики и комментарии и за поддержку. Отвечая на вопросы из зала, она пообещала, что «Наше всё» будет развиваться и перерастет во что-то большее:

- Про наше поколение можно писать до бесконечности – такой интересной жизни не выпало никому. И я прошу вас подбрасывать темы, истории, проблемы, которые вы хотели бы обсудить.

Ирина Григорьевна согласилась, что люди сегодня не хотят читать много, но они хотят найти отклик, нечто созвучное эмоциям, которые они пережили:

- Поэтому мое кредо – будь земной, будь настоящей. Говори о том, что волнует большинство. Говори, если есть что сказать, и не просто делись своей болью, а расскажи, как ты выбралась из этого состояния, какой выход ты нашла из такой-то ситуации. Чтобы быть хоть немножко, но полезной, или хотя бы отвлечь людей от их тревожных мыслей, от рутинных проблем, просто перенести их мысленно в другую атмосферу, а главное – сказать: «Ты не один такой, ты не одна, у меня тоже такое было, и смотри – я справилась. И ты справишься».

Говоря о попытках клеветы, очернительства, недоброжелательства в свой адрес, Ирина Дрозденко заметила, что это всё не ново и бояться совершенно нечего, когда всё про себя знаешь. Особенно если речь идет о помощи героям специальной военной операции: «Мы сегодня сплоченная боевая команда, которая защищает передовые рубежи», – сказала Ирина Григорьевна.

В завершение встречи она всё-таки нарушила собственную цензуру и прочитала секретный отрывок из нового юмористического рассказа о своем дне рождения, вызвав в зале смех и аплодисменты.

Присутствовавшая на встрече глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим от души поблагодарила Ирину Дрозденко за возможность провести прекрасный вечер и познакомиться с поистине душевной публицистикой: «Эта проза особенно близка людям нашего поколения. Мы как раз в той возрастной категории, когда многое пройдено, но то новое, с чем мы сегодня сталкиваемся, заставляет нас быть еще сильнее».

Книга «Наше всё. Душевная публицистика. Часть II», выпущенная самиздатом на средства автора, вызвала невероятный интерес у читателей, и все экземпляры, приготовленные для презентации, моментально разошлись – участники встречи выстроились в длинную очередь за автографом. И ведь сказано: «Каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и написать книгу о времени, в котором жил».

Екатерина Дзюба