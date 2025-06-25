В Гатчине чествовали выпускников школ

На сцене Гатчинского городского Дома культуры выступали руководители Гатчинского округа и комитата образования, директора школ, родители и выпускники. Было много красивых творческих подарков, благодарностей и мудрых напутствий. Представленные на экране видео-зарисовки напомнили участникам праздника все, чем гордится современная система образования Гатчинского округа.

В 2025 году в Гатчинском округе 600 выпускников одиннадцатых классов. Из них 108 человек - выпускники, которые освоили образовательные программы на высоком уровне, обладают многочисленными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов, являются участниками конкурсов и олимпиад разного уровня, отлично сдали школьные выпускные экзамены. И именно эти ребята принимали поздравления в зале.

Среди них есть особо отличившиеся – это ребята, которые по результатам единого государственного экзамена набрали 100 баллов.

Напомним, что по решению главы администрации Гатчинского округа с 2024 года всем выпускникам 11-х классов, набравшим 100 баллов по любому из предметов Единого государственного экзамена, выплачивается награда в размере 100 тысяч рублей.

Татьяна Можаева

Фото Mikka Hallakas