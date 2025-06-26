Ленинградская область увеличила штрафы за препятствование вывозу мусора

«Повышение штрафов за препятствование вывозу мусора — это необходимая мера, чтобы каждый житель и предприниматель Ленинградской области осознал свою личную ответственность за чистоту наших территорий. Недопустимо создавать препятствия для уборки и мешать работе коммунальных служб. Только совместными усилиями мы сможем сохранить порядок и сделать наш регион чище и комфортнее для жизни», – отметила Анастасия Кузнецова, председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами.