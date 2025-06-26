Перекрытие участка дороги по улице К. Маркса в Гатчине
В связи с производством ремонтных работ с 30 июня по 4 июля 2025 года в Гатчине будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Карла Маркса - от ул. Володарского до ул. Леонова.
Рубрики: Дороги
Движение общественного транспорта в объезд указанного участка будет осуществляться по ул. Володарского и ул. Леонова.
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