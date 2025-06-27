Шлюзы плотин расчистили от мусора

Во время работ были убраны большие деревья и пни, которые могли послужить серьезным препятствием для нормального сброса воды. Также было обнаружено и убрано значительное количество мелкого мусора - многочисленные пластиковые бутылки, упаковка и разнообразные деревянные отходы, которые скапливались в районе сооружений.

- Хотим напомнить, что загрязнение водных объектов категорически запрещено и крайне негативно сказывается на экологии. Каждый брошенный в реку мусор — будь то бутылка, пакет или деревяшка — не только портит внешний вид, но и наносит непоправимый вред водным обитателям, нарушает природный баланс и загрязняет воду. Давайте бережно относиться к нашим рекам и озерам, ведь их чистота — залог нашего здоровья и благополучия будущих поколений! – обращаются специалисты агентства к жителям.