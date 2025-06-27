Солнечные вспышки и метеозависимость

Этот интерес усиливается по мере того, как наш организм всё чаще проявляет симптомы метеозависимости. Так почему вместо того чтобы безоговорочно радоваться теплу и солнцу, мы должны сверять свой график радости с данными лаборатории солнечной активности?

Для начала освоим несколько астрономических терминов.

Солнце – это шар раскаленной светящейся плазмы температурой чуть менее 5.5 тысяч градусов по Цельсию, и при большом разрешении поверхность звезды выглядит как кипящий бульон. Среди слоев его атмосферы различают фотосферу, хромосферу и корону. Только фотосферу человеческий глаз видит без ухищрений, но при этом нужно обезопасить глаза чем-то темным.

Фотосфера – сравнительно тонкий слой. Силовые линии разной полярности протыкают ее и проникают выше, в хромосферу. Здесь они могут перезамыкаться друг на друга, вызывая солнечные вспышки. Такие взрывы по мощности достигают миллиардов мегатонн тротила. Вспышки происходят в разных частях солнечного диска. Сами выбросы и излучение при вспышке двигаются в направлении, перпендикулярном поверхности. В ряде случаев – в зависимости от взаимного положения Земли и Солнца – они могут попасть в нашу планету. Заряженные частицы достигают окрестностей Земли спустя 2-3 дня после вспышки. Они ловятся /отталкиваются радиационными поясами нашей планеты, запутываются там и вызывают полярные сияния, магнитные бури и геоштормы.

Человеческий организм за миллионы лет адаптировался к магнитному полю Земли, но плохо реагирует на его изменения, которые вызываются заряженными частицами Солнца после вспышек. Геомагнитные колебания изменяют на Земле уровень атмосферного давления, содержание кислорода и влаги в воздухе, силу ветра и так далее. Все эти неблагоприятные факторы внешней среды оказывают дополнительное воздействие на человека, вызывая напряжение адаптационных систем его организма и вегетативной нервной системы.

В такие дни кто-то чувствует непреодолимую сонливость, кто-то – повышение давления. Кого-то накрывает депрессия или слабость. Это и есть проявления метеозависимости – избыточной реакции организма на изменения в окружающей среде. Она возникает у людей с низким уровнем адаптации организма.

Здоровый тренированный человек, с хорошо работающей вегетативной системой, не почувствует колебаний в атмосфере. А вот люди с заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы, с гормональными расстройствами часто испытывают неприятные симптомы. Срыв адаптации может быть вызван также любым перенесенным заболеванием, включая ОРВИ, или операцией и так далее.

«Некоторые люди узнают о скором изменении погоды по начавшейся боли в суставах или местах, где ранее происходили оперативные вмешательства. Это связано с изменениями циркуляции крови в мелких сосудах, которые возникают при повышении или понижении температуры, атмосферного давления», – объясняет профессор-невролог Пермского государственного медицинского университета Юлия Караулова.

Гематологи зафиксировали увеличение количества инфарктов и инсультов в периоды максимальной солнечной активности. Такая статистика связана с тем, что в это время у людей повышается свертываемость крови, а так как у больных с заболеваниями сердца компенсаторная деятельность угнетена, возникают сбои в его работе вплоть до некрозов сердечной ткани и кровоизлияний в мозг.

Как можно себе помочь?

Эксперты считают, что главная профилактика – увеличение двигательной активности, к примеру, пешие прогулки (понятно, что не в периоды магнитных бурь), налаженный режим сна и питания, отказ от алкоголя. В этом случае вегетативная нервная система будет более устойчива и сможет адекватно реагировать на изменения в окружающей среде.

А вот непосредственно в период наиболее яркого проявления метеозависимости врачи советует снизить уровень физических нагрузок, отдыхать, убирать гаджеты и лишний информационный шум.

При жаркой погоде рекомендуется пить больше жидкости и принимать контрастный душ. При холодной – снизить объем выпиваемого, употреблять меньше соли и принимать теплую ванну (особенно полезно поливать теплой водой область затылка и шеи).

Лучше всего заранее проконсультироваться с врачом, чтобы знать, какие лекарства и продукты использовать, когда очередная магнитная буря придет на Землю.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов советует: «Если человек считает себя здоровым и вдруг начинает как-то не так реагировать на погоду, появляются слабость, вялость, сонливость – это повод обратиться к специалисту по вопросу обследования. Наверное, в организме происходит какой-то сбой, который может закончиться и достаточно серьезным заболеванием. То есть это первый звоночек, чтобы обратить внимание на свое здоровье».

Погода и работа

IT-сервис по подбору сотрудников SuperJob провел интересное исследование среди петербуржцев различных профессий по поводу влияния погоды на работоспособность. И вот какие результаты получил.

Перемена погоды влияет на работоспособность 38% петербуржцев, причем солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 52% из них. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы call-центров и секретари (по 51%), а также экономисты (50%). В пятерку самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры (среди них о воздействии погодных условий на результативность труда сообщил каждый второй) и менеджеры по закупкам (47%).

Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 22%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (23%) и кладовщики (26%).

Ирина Владимирова

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