Стандарты изменились
Внесены изменения в ряд федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Рубрики: Прокуратура Ленобласти разъясняет
Приказом Минпросвещения России от 27.03.2025 № 239 в отдельные стандарты внесено дополнение, согласно которому при обучении по индивидуальному учебному плану несовершеннолетних обучающихся по очной форме обучения, осваивающих виды деятельности, предполагающие выполнение работ из числа работ, включенных в перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, срок получения 9 образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
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