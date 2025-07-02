Ленинградская экореформа по борьбе с мусорными нарушениями

С начала 2025 года было изъято 32 единицы спецтехники и грузовых транспортных средств, задействованных в незаконной деятельности по обращению с отходами.

«Мы активно внедряем современные технологии, такие как видеонаблюдение и видеофиксация, что позволяет нам оперативно реагировать на нарушения»», — подчеркнула на заседании председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева.

Ежегодно в комитет поступает более 2500 обращений, связанных с нарушениями в области обращения с отходами. За год выявляется свыше 3000 нарушений, включая незаконный сброс отходов и нарушения правил содержания мусорных площадок

С 2023 года в регионе внедряются системы видеонаблюдения на проблемных участках, что значительно повысило эффективность контроля. В 2024 году было привлечено к ответственности более 546 владельцев транспортных средств, сбрасывающих отходы в неположенном месте, с общей суммой штрафов около 15 миллионов рублей.

Комитет также разработал упрощенные процедуры подачи материалов и рекомендации по установке камер видеонаблюдения, что было отмечено на уровне Госсовета по экологии. Госэконадзор продолжает активно работать над улучшением экологической ситуации, привлекая к этому процессу не только государственные структуры, но и заинтересованную общественность, что позволяет достигать значительных результатов.