9 кандидатов на пост губернатора Ленинградской области

Документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора Ленинградской области в Избирательную комиссию Ленинградской области подали 9 кандидатов (перечисляются в хронологическом порядке подачи документов):

- Виктор Николаевич Перов, выдвинут региональным отделением политической партии «Социальной защиты»;

- Игорь Анатольевич Новиков, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

- Лариса Валентиновна Мухина, выдвинута региональным отделением политической партии КПРФ;

- Андрей Ярославович Лебедев, выдвинут региональным отделением политической партии ЛДПР,

- Сергей Александрович Малинкович, выдвинут региональным отделением «Коммунистической партии Коммунисты России»;

- Сергей Анатольевич Лисовский, выдвинут региональным отделением «Российской экологической партии «Зеленые»;

- Максим Анатольевич Вишневский, выдвинут региональным отделением политической партии «Гражданская инициатива»;

- Александр Юрьевич Дрозденко, выдвинут региональным отделением политической партии «Единая Россия»;

- Алексей Юрьевич Федоров, выдвинут региональным отделением политической партии «Родина».

Выдвинутые кандидаты открыли специальные избирательные счета дистанционно – без посещения отделения Сбербанка. Это стало возможным благодаря участию Леноблизбиркома в пилотном проекте ЦИК России.

С момента выдвижения кандидаты могут проводить предвыборную агитацию в следующих формах: встречи с избирателями, изготовление и распространение печатных и аудиовизуальных агитационных материалов.

Выдвинутые кандидаты могут начинать сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку своего выдвижения. Таких подписей должно быть не менее 144 (максимум 155), 45 из них (максимум 47) – должны быть подписи депутатов советов депутатов муниципальных районов, муниципального и городского округов, которые должны представлять не менее чем 14 муниципальных районов, муниципальном или городском округах Ленинградской области.

Депутат может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией. Отзыв подписи не допускается. Все подписи удостоверяются нотариально.

Документы для регистрации кандидата, в том числе подписи депутатов, представляются в Леноблизбирком в период с 21 по 30 июля (до 18 часов). Одновременно с документами, необходимыми для регистрации, кандидат представляет в Леноблизбирком необходимые сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области.

Принятие Леноблизбиркомом решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации принимается в течение 10 дней после подачи документов на регистрацию.

Пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области